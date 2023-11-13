الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تشارك بأحدث طائراتها في معرض دبي

مشاركة مصر للطيران
مشاركة مصر للطيران في معرض دبي للطيران، فيتو

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo في العرض الثابت بمعرض Dubai Airshow الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى 17 نوفمبر 2023.

وتعتبر هذه الطائرة من أحدث طائرات مصر للطيران التي انضمت لأسطول الشركة مؤخرا، وتمتلك مصر للطيران منها 7 طائرات.

 

معرض Dubai Airshow 

وقامت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالتعاون مع قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران وكافة القطاعات والإدارات المعنية بالتنسيق مع شركة أيرباص لتشغيل رحلة خاصة رقم MS3215 من طراز أيرباص A321neo إلي مطار أل مكتوم الدولي لتواجد الطائرة في ساحة العرض الثابت أمام ضيوف معرض Dubai Airshow.

 

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وتعد مصر للطيران أول شركة طيران في أفريقيا تضم هذه الطائرة إلى أسطولها.

 

وتتميز الطائرة بمقصورة ذات تصميم واسع، والذي يتكون من فئتين، وهي درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعدًا والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعدًا بالإضافة إلي الشاشات الشخصية في كل مقعد وخدمة الإنترنت وغيرها من أعلي مستويات الرفاهية  لتعزز من مساعي الشركة لزيادة عدد الطائرات ذات الممر الواحد في الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وقد تمّ تزويد الطائرة بمحركات من طراز CFM.

 

مشاركة مصر للطيران في معرض دبي للطيران

وتعتبر طائرة أيرباص من طراز A321neo هي الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعًا في أيرباص، وتتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة، مما يعزز قدرة مصر للطيران على الاستفادة من الكفاءة، وعلى الوفاء بإلتزاماتها تجاه الاستدامة، فضلًا عن تقليل تكاليف التشغيل.

 

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