زيارات تفتيشية لصيدلة الصحة ببني سويف لمراجعة إجراءات تخزين الأدوية

قام فريق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ببني سويف، بزيارة تفتيشية لمستشفى الواسطي والوحدات الصحية بقرى "البرج وكوم أبوخلاد واقفهص"لمتابعة تطبيق إجراءات التخزين الجيدة للحفاظ على جودة الأدوية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن تلك الزيارات تأتي في إطار سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الصحية بقرى ومراكز المحافظة، لضمان توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

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وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم التحقق خلال الزيارات من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى التأكد من اتباع إجراءات التخزين الجيدة للحفاظ على جودة الأدوية.

وفي سياق آخر، عقدت مديرية الشئون الصحية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا للجنة السلامة والصحة المهنية بالمديرية لمناقشة بعض الموضوعات التي تتعلق بالسلامة والصحة المهنية في ديوان المديرية وفي المستشفيات والوحدات الصحية.

وعُقد الاجتماع برئاسة وإِشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية في محافظة بني سويف، وضمن رؤية تعزيز الجودة والسلامة في الرعاية الصحية بالمحافظة.

وشارك في الاجتماع مديري الإدارات الفنية المختلفة: الطب العلاجي، والطب الوقائي، والرعاية الأساسية، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الحر، والشؤون القانونية، والموارد البشرية، والتفتيش المالي والإداري، والشؤون المالية والإدارية.

وخلال الاجتماع تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المعوقات التي تواجه فريق العمل، بهدف تعزيز بيئة العمل الصحية وتقديم خدمات صحية محسنة للمواطنين. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية تعزيز الجودة والسلامة في الرعاية الصحية بالمحافظة.