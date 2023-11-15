الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

فرقتان من المخابرات الأمريكية والبريطانية تتبع أثر الأسرى الإسرائيلين بغزة

غزة الان، فيتو
غزة الان، فيتو

الأسرى الإسرائيليين، أكد الدكتور طارق فهمي إستاذ العلوم السياسية إنه في حال وقف إطلاق النار بغزة فإن الترتيبات الأمنية ستطول لأن مصلحة حماس إطالة أمد التفاوض على العسكريين الإسرائليين وستتفاوض لمدة طويلة.

 

خسائر إسرائيل بسبب حرب غزة

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “etc”: حماس تخطط لإطالة أمد الحرب بينما تتكبد إسرائيل خسائر يومية رهيبة تعادل ٢٧٥ مليون دولار يوميًّا إلى جانب أن هناك شللًا في منظومة المال والأعمال الإسرائيلية ربما ستعوضها منظمات يهودية ذات تأثير كبير.

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ضغوط على نتنياهو

ولفت: "هناك ضغوط يتعرض لها نتنياهو في الشارع الاسرائيلي، وكان قبل ٧ أكتوبر مظاهرات استمرت ٤١ أسبوعًا، يوميًّا كل سبت يخرج الإسرائيلين بالآلاف أمام منزل نتنياهو، وبعد أحداث ٧ أكتوبر هناك ضغوط للإفراج عن الأسرى المدنيين".

 

تتبع أثر الأسرى الإسرائيليين

وأكد أن هناك فرقتين من المخابرات الأمريكية البريطانية تبحث وتتبع أثر الأسرى الإسرائيلين داخل غزة، إلى أن يعثروا عليهم بعدها المفاوضات ستنتهي، القضية مرتبطة بعنصر الوقت، وهناك محاولة لإعادة هيبة الجيش الإسرائيلي.

 

وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن تطورات جديدة في المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى.

 

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وذكرت الشبكة الإخبارية، نقلًا عن مسؤول أمريكي قوله، أن حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة مؤقتة.

 

المحادثات بين حماس وإسرائيل

وأوضح المسئول الأمريكي لـ “سي إن إن” أنه على الرغم من قرب التوصل لاتفاق إطلاق سراح الرهائن لأي اتفاق فإن المحادثات متقلبة ومن الممكن أن تنهار.

 

تفاؤل أوروبي بإطلاق الأسرى

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أوروبي قوله، متفائلون بإمكانية إطلاق بعض الرهائن لدى حماس خلال أيام أو أسابيع.

 

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