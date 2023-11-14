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رياضة

سيدات سلة الأهلى يخسر أمام سبورتنج في نهائي دوري المرتبط

سيدات سلة الأهلى
سيدات سلة الأهلى أمام سبورتنج، فيتو

سيدات سلة الأهلى، خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سبورتنج، في مباراة ذهاب نهائي دوري  المرتبط التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

سيدات سلة الأهلى يخسر أمام سبورتنج

 

وأقيمت المباراة بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز سبورتنج بنتيجة 87-77.

 

شباب سلة الأهلي يفوز على الزمالك بدوري المرتبط

في سياق آخر حقق فريق شباب النادي الأهلي لكرة السلة 18 سنة الفوز على نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات ذهاب دور ‏الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.‏

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أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن ينجح شباب الأهلي في حسم اللقاء لصالحهم ‏بنتيجة 72-56.‏

أشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون من مردود فني مميز، والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة، وكذلك الالتزام بالتعليمات ‏مما ساهم في تحقيق الفوز المستحق.

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك بدوري المرتبط

 

من جهة أخرى وواصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على الزمالك بملعبه ‏بنتيجة 81-66، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.‏

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وقدم اللاعبون أداءً قويًّا ‏ومميزًا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، وشهد اللقاء عدة قرارات مثيرة للجدل من طاقم التحكيم، بصورة ‏أثرت بشكل سلبي على سير اللقاء.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 30-18، ثم تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 43-37، قبل أن يستمر في التفوق بالفترة الثالثة بنتيجة ‏‏60-44، ثم أنهى الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 81-66.‏

 

 

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