أخبار الأهلي، ملعب السلام يستضيف مباراة ميدياما وطاهر مطلوب في سموحة

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

ماذا فعل الأهلى فى بداية مشواره بدور المجموعات بالموسم الماضي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغانى، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغانى في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

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وكان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز على فريق القطن الكاميرونى بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضى فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام، حيث سجل ثلاثية المارد الأحمر كل من محمد شريف وأحمد قندوسى ورأفت خليل.

شباب سلة الأهلي يفوز على الزمالك بدوري المرتبط

وحقق فريق شباب النادي الأهلي لكرة السلة 18 سنة الفوز على نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات ذهاب دور ‏الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.‏

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن ينجح شباب الأهلي في حسم اللقاء لصالحهم ‏بنتيجة 72-56.‏

أشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون من مردود فني مميز، والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة، وكذلك الالتزام بالتعليمات ‏مما ساهم في تحقيق الفوز المستحق.

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك بدوري المرتبط

وواصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على الزمالك بملعبه ‏بنتيجة 81-66، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.‏

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وقدم اللاعبون أداءً قويًّا ‏ومميزًا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، وشهد اللقاء عدة قرارات مثيرة للجدل من طاقم التحكيم، بصورة ‏أثرت بشكل سلبي على سير اللقاء.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 30-18، ثم تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 43-37، قبل أن يستمر في التفوق بالفترة الثالثة بنتيجة ‏‏60-44، ثم أنهى الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 81-66.‏

ملعب السلام يستضيف مباراة الاهلي وميدياما الغاني

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واخطر الأهلى الكاف بإقامة مباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

سموحة يطلب التعاقد مع لاعب الأهلي

وتحدث مسؤولي نادي سموحة السكندري مع مسؤولي النادي الأهلي من أجل التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وعلمت فيتو أن مسؤولي نادي سموحة تحدثوا مع مسؤولى النادى الأهلى لمعرفة موقفهم من الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر سواء على سبيل البيع أو بعقد إعارة.

وطلب مسؤولو النادي الأهلي من مسؤولى سموحة مهلة لحين عودة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمعرفة قراره بشأن التخلى عن طاهر محمد طاهر خلال الفترة المقبلة.

النني لموقع أرسنال: الأهلي أكبر نادٍ في أفريقيا

وتحدث النجم المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال في حوار مطول مع موقع ناديه الرسمي بمناسبة مرور 8 سنوات على الانضمام للمدفعجية.

وقال النني في حديثه لموقع النادي: “لقد لعبت مع الأهلي، أعتقد أنه أكبر نادٍ في أفريقيا، انضممت له عندما كنت في السادسة من عمري”.



وأضاف: “المسافة بين النادي ومدينتي كانت تبعد ساعتين لذا كان علينا السفر إلى هناك لفترة طويلة، لكنها كانت جيدة حقًا. احببت النادي بشدة لقد كانت كرة القدم دائمًا بالنسبة لي، كنت دائمًا لاعب كرة قدم وكانت الرياضة الوحيدة التي أحببناها جميعًا. كنت القائد وكنت ألعب في مركز قلب الدفاع، وبعد ذلك غيرت مركزي إلى خط الوسط”.