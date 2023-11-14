الاحتلال يقصف العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة (فيديو)

رصدت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، مقاطع مصورة ترصد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف.





جيش الاحتلال يطلق النار الكثيف على مجمع الشفاء الطبي



من جانبه قال الدكتور عبد الكريم سعيد طبيب بمجمع الشفاء الطبيب في تصريحات إعلامية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

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التخوف من اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء



وأضاف: "لا نستطيع التنقل بين أقسام مجمع الشفاء الطبي جراء القصف الإسرائيلي الكثيف في مختلف الاتجاهات، والقصف يتجدد علي المجمع ونتخوف من عملية اقتحام".

خوف المقيمين في مستشفى الشفاء



وتابع:"لا نستطيع الاقتراب من نوافذ المبنى والجميع يوجدون في الممرات الخاصة بمجمع الشفاء الطبي".



وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة دفن 179 جثة في قبر جماعي، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتوقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقال المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، سليم عويس، إن أكثر من 4600 طفل استشهدوا حتى الآن في قطاع غزة، وإن الأطفال يدفعون أغلى الأثمان بسبب هذا التصعيد.



قصف مستشفيات الأطفال في غزة



وأضاف عويس أن المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف، لا سيما وأننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة".



وأوضح أن هناك 50 % من الأطفال كانوا يحتاجون للرعاية النفسية قبل الحرب تبعا للاعتداءات الإسرائيلية السابقة، مشيرا إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف العنف.



وحذر من "مرض خطير بدأ يظهر على الأطفال في قطاع غزة"، بعد 39 يوما من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وكان قد أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1165 مجزرة تسببت في استشهاد 11320 فلسطينيا.

خروج مستشفيات غزة عن الخدمة

وأضاف: إن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء تواصل دفن الشهداء في مقابر جماعية داخله، مشيرًا إلى أن هناك 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًّا خرجت عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي



عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولفت مكتب الإعلام الحكومي في غزة: نحو 42 ألف وحدة سكنية تهدمت و223 ألف وحدة تضررت جزئيًّا أي 60% من مباني القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي تفعيل أي اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة، ويلجأ للمساومة والضغط والابتزاز من أجل تنفيذ أهدافه السياسية أولا، والتي يتعلق عليها مستقبل الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو، لهذا يضغط بكل قوة ليس فقط للتهرب من الهدنة بل توسيع أمد الحرب على امل توريط أمريكا في الصراع.