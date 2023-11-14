الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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منوعات

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

رحلات الطيران، فيتو
رحلات الطيران، فيتو

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم عن وكالة السفر الدولية "فوروارد كايز"، أنّ حجوزات الرحلات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 26% خلال الثلاثة أسابيع التى تلت حرب غزة فى السابع من أكتوبر الماضى.


كما أظهر التقرير انخفاض الرحلات الدولية بشكل عام، حيث تراجعت الحجوزات إلى منطقة أمريكا الشمالية، حيث تتزايد نسبة إلغاء الأفراد لرحلاتهم ليس فقط للشرق الأوسط ولكن فى مناطق أخرى من العالم.


بيانات: انخفاض الحجوزات بنسبة 10% على الأقل


وشهدت حجوزات الرحلات الدولية من أمريكا الشمالية تراجعا بنسبة 10% خلال الـ3 أسابيع التى تلت حرب غزة بالمقارنة بالأسابيع الثلاثة التى سبقتها، وفى الشرق الأوسط كان هناك انخفاضا فى الحجوزات الدولية بنحو 9% فى كل المنطقة، ولكن شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة 26% فى الشرق الأوسط خصوصا فى الأسابيع الثلاثة التى تلت حرب غزة، على صعيد دولى، سجلت حجوزات الرحلات الدولية معدل منخفض بنسبة 5%.

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وبالنسبة للدول المجاورة للصراع بالشرق الأوسط، فقد انخفضت حجوزات الرحلات إلى مصر بنسبة 26% منذ بدء الصراع، أما فى الأردن فقد سجلت تراجعا حادا فى حجوزات الرحلات بنسبة 49%، وانهارت بشكل كبير فى لبنان بنسبة 74% تراجعا فى الحجوزات.
أزمة إنسانية كارثية

ووصف أوليفيه بونتى، نائب رئيس وكالة السفر "فورواردكايز" الوضع الحالى للحرب بالأزمة الإنسانية الكارثية والمؤلمة التى يشاهدها العالم عبر شاشات التلفاز، وهو ما دفع الناس إلى تأجيل رحلاتهم إلى المنطقة، وكذلك إلى مقاصد أخرى، لافتا إلى الناس سيظلوا مترددين حتى فى السفر إلى دول الغرب.
وتوقع بونتى أن تأثير الأزمة الإنسانية سيؤثر على طلب الحجوزات إلى الشرق الأوسط حتى بعد موسم الكريسماس، وحتى فى مناطق أبعد.

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الشرق الأوسط حرب غزة الرحلات الدولية وكالة السفر مصر

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