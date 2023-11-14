إزالة 722 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية مُوَسعة لمُتابعة سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمدينتي بنها والقناطر الخيرية وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة الجولات المُكثفة مُنذ ٣١ أكتوبر الشهر الماضي لمُتابعة إنتظام سير أعمال إزالة كافة صور التعديات سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة.

Advertisements

وقد تمكنت الحملة اليوم من تنفيذ ٥ حالات بناء مُخالف وخارج الحيز العمراني على مساحة إجمالية (٧٥٠م٢)، حيثُ تم إزالة حالتين بناء مُخالف لأدوار السادس والسابع علوي بتقسيم الهابيتات بمنطقة الفلل بمدينة بنها على مساحة إجماليه (٣٨٠م٢)، وفي قرية سندبيس مركز القناطر الخيرية تم إزالة عدد (١) حالة بناء مُخالف خارج الحيز العمراني في المهد على مساحة (١٥٠م٢) عباره عن قواعد وسملات وأعمدة وحوائط دور أرضي، وفي حي غرب شبرا الخيمة بمنطقة منطي تم إزالة عدد (١) حالة بناء مُخالف على مساحة (١٢٠م٢)، وفي نطاق حي شرق بعزبة نسيم تم إزالة حالة تعد في المهد بعمل جاملون على مساحة (١٠٠م٢)، وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، جاءت الجولة بحضور الأستاذ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعددٍ من القيادات الأمنية.فيما أوضحَ "محافظ القليوبية" أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أسبوعين مُتتاليين من إزالة عدد (722) حالة على مساحة (40 فدانا و21 قيراطا و21 سهما)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (266 ) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (31558م2).وقد شددَّ " الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِدها والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).