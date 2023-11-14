دولة جديدة تعلن تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلنت دولة بليز، اليوم الثلاثاء، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلى بسبب ما أسمته بالقصف العشوائي المتواصل على قطاع غزة.

دولة بليز تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

وقالت وزارة الخارجية في دولة بليز، إنه منذ الـ 7 من أكتوبر الماضى تقوم قوات الدفاع الإسرائيلية بعمليات قصف عشوائية لم تتوقف فى غزة، أسفرت عن “استشهاد” أكثر من 11 ألفا من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال.



وأضاف البيان أن القصف الإسرائيلى دمر الكثير من المنازل والبنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس ومنشآت مدنية أخرى.

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واتهمت حكومة بليز الاحتلال بارتكاب خروقات ممنهجة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان الدولية والحقوق الإنسانية لسكان غزة، معربة عن أسفها من أن الحصار المفروض من قبل الاحتلال يحرم الفلسطينيين من الحصول على إمداداتهم الأساسية، مثل الماء والغذاء والكهرباء والدواء، وكنتيجة لذلك يفقد العشرات أرواحهم.

معلومات عن دولة بليز

وأكد البيان، أن دولة بليز وجهت دعوة إلى إسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فورى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون معوقات إلى غزة، ومع ذلك، لم تسمح تل أبيب حتى لعمال الإغاثة بالتخفيف من معاناة ملايين السكان فى غزة.

بليز هى دولة ذات نظام ملكي دستوري في شمال أمريكا الوسطى، تمتلك مجتمعًا متنوعًا يضم العديد من الثقافات، ويستخدم غالبية السكان اللغة الإسبانية والكريول، لكنها بالرغم من ذلك تعد الدولة الوحيدة في أمريكا الوسطى التى تعتمد الانجليزية لغتها الرسمية.

يحد دولة بليز من الشمال المكسيك ومن الجنوب والغرب جواتيمالا وإلى الشرق البحر الكاريبي، يبلغ طول البر الرئيسي لها حوالي 290 كم و110 كم عرضً.



نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم، أن المقاومة الفلسطينية وغير من الميليشيات فى كل مكان ستمثل تهديدا لأمريكا والدول الغربية إذا خسرت إسرائيل حربها الحالية ضد حركة حماس فى غزة، مشددا على رفضه وقف إطلاق النار.

وبينما اعترف نتنياهو بدعم أمريكا الكبير لعملية جيش الاحتلال فى غزة، لكنه رفض دعوات وقف إطلاق النار، ومصرّا على أن ذلك يعنى الاستسلام لحماس.

وقال نتنياهو إنّه لا بديل عن النصر التام فى غزة، ليس فقط لصالح إسرائيل أو لجيرانها بل من أجل الغرب ودول العالم المتحضرة أيضا.. وأضاف "معركتنا هى معركتكم، نحن نخوض حربا ضد محور الشر بقيادة إيران التى تدعم حماس وحزب الله والحوثيين.