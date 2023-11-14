الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد فشل مخطط سيناء، دعوات إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى أمريكا وأوروبا

تهجير سكان غزة، فيتو
تهجير سكان غزة، فيتو

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، عن نواب في الكنيست الإسرائيلى، أحدهم من الحزب الحاكم "الليكود" مطالبهم بتهجير سكان غزة إلى دول أوروبية، لمساعدة إسرائيل فى التخلص من نحو 1.2 مليون فلسطيني، وذلك بعد تصدي مصر لمقترح تهجيرهم إلى سيناء.

مخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى أوروبا

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن كلا من دانى دانون النائب عن حزب "الليكود" و"رام بن باراك" عن حزب “جيش عتيد”، نشر مقالا فى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحت عنوان "الغرب مطالب باستقبال لاجيء غزة"، وأكدا خلاله أنه أوروبا والولايات المتحدة سبق أن وافقا على طلبات لجوء لملايين الأشخاص من نازحي الحروب، وأنه لن تكون هناك أزمة لو اضطلعت كل دولة باستقبال عدد قليل من اللاجئين الذين سيبلغ عددهم 1.2 مليون لاجئ.

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ووفقًا للصحيفة العبرية، أفإن تلك الدعوة قد تواجه بانتقادات دولية على غرار اتهام دول عربية الاحتلال بمحاولة تهجير الفلسطينيين من غزة، لافتة إلى أن مصر والأردن شددا من قبل على رفضهما لطرد الفلسطينيين من ديارهم.

حرب همجية على قطاع غزة

وتسببت الحرب الهمجية على غزة فى تشريد 800 ألف فلسطينى، وسط دعوات وتهديدات من الاحتلال لسكان شمال غزة بالمغادرة بزعم تواجد قواعد عسكرية وأنفاق لحماس فى الشمال، فيما وصف مراقبون دوليون الوضع الإنساني فى غزة بالكارثي.

وكتب النائبان الإسرائيليان "إن الهجوم الإرهابي غير المسؤول لحماس لم يضر إسرائيل فقط بل أكثر من 2 مليون شخص يعيشون فى  غزة" بحسب زعمهم، كما وجها انتقادات للأم المتحدة بأنها لم تفعل شيئا ملموسا لمساعدة سكان غزة، وطالبا المجتمع الدولى بتقديم حلول قوية لمساعدة المدنيين فى تلك الأزمة الإنسانية.

 

نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار

 

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم، أن المقاومة الفلسطينية وغير من الميليشيات فى كل مكان ستمثل تهديدا لأمريكا والدول الغربية إذا خسرت إسرائيل حربها الحالية ضد حركة حماس فى غزة، مشددا على رفضه وقف إطلاق النار.

وبينما اعترف نتنياهو بدعم أمريكا الكبير لعملية جيش الاحتلال فى غزة، لكنه رفض دعوات وقف إطلاق النار، ومصرّا على أن ذلك يعنى الاستسلام لحماس.
وقال نتنياهو إنّه لا بديل عن النصر التام فى غزة، ليس فقط لصالح إسرائيل أو لجيرانها بل من أجل الغرب ودول العالم المتحضرة أيضا.. وأضاف "معركتنا هى معركتكم، نحن نخوض حربا ضد محور الشر بقيادة إيران التى تدعم حماس وحزب الله والحوثيين.

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