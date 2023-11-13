المنتخب الأولمبي يؤدي تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية استعدادا لأولمبياد باريس (صور)

المنتخب الأولمبي، أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني للفريق، أول تدريباته مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة على ملعب نادى النادي في إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.



شهد التدريب فقرات خططية وجمل فنية جديدة حرص على تنفيذها اللاعبون خلال التقسيمة التي أجراها المنتخب وظهر فيها الجميع بشكل متميز، وحضر التدريب الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي واطمأن على كافة الترتيبات، وكان في استقبال المنتخب العميد شريف صادق المدير التنفيذي لنادي النادي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

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كما حرص د.محمد كردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس الأمناء بنادي النادي على تذليل كافة العقبات للمنتخب في إطار توجيهات د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتابع أخبار المنتخب بشكل مباشر.

الترحيب بعادل مصطفى

كما شهد التدريب ترحيب من كل أفراد الجهاز الفني واللاعبين بالكابتن عادل مصطفى المدرب والذى انضم بديلا للكابتن وائل رياض الذى تولى مهمة المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 .



وأشاد ميكالى بروعة المنشأة الرياضية الحديثة وبأرضية ملعب نادى النادى أحد ثمار الجمهورية الجديدة التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية مؤكدا أنه سعيد جدا برؤية مثل هذه القلاع الرياضية فى مصر.

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أمس الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، وضمت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر 28 لاعبا، هم:

٢٨ لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي، فيتو

معسكر بدون وديات

وحتى الآن سيكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.

وكان المنتخب الأولمبي تلقى اعتذار نظيره الغينى عن الحضور الي القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري، فيما تتبقى محاولات قائمة مع منتخب الكونغو الديمقراطية من أجل مواجهة منتخبنا خلال أجندة نوفمبر الجاري.

وجاءت مخاطبة اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي الغينى، نظرا لكون الأخير ينتظر خلال الفترة المقبلة مواجهة رابع قارة آسيا في ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد أن احتل المنتخب الغينى المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب في شهر يوليو الماضي.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية الأولمبي فيتم تجهيزه من أجل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، ولم يتم تسريح لاعبيه عقب إخفاقه في التأهل للأولمبياد، خاصة أن الفريق أغلب قوامه من المحترفين.

العاصمة الإدارية تستقبل معسكر المنتخب الأولمبي

وتستضيف القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معسكر المنتخب الأولمبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، والذي يأتي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، أن ميكالي قام بزيارة القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية، كما زار أيضا المدينة الرياضية هناك، وأعجب كثيرا بالإمكانيات الكبيرة المتوفرة في المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية، ليقرر إقامة معسكر نوفمبر في القرية الأولمبية، على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب المدينة الرياضية، والذي يبعد عن مقر إقامة الفريق ربع ساعة فقط بالسيارة.

خوض وديتين محليتين

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يتجه للتفكير في خوض مباراتين وديتين مع ناديين من أندية الدوري الممتاز، أو دوري المحترفين خلال معسكره القادم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

وتلقى المنتخب الأولمبي ، في وقت سابق اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر الجاري لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.