استمرار فعاليات مبادرة المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك في الإسماعيلية (صور)

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف لبنى ذكى مقررة الفرع مأمورية استهدفت 100 سيده لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن بالمجان في مركز ومدينه القنطرة غرب، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية.

ندوة حول حق المشاركة

وعلى هامش استخراج البطاقات تم عقد ندوة تحت عنوان "بلدى أمانه" بحضور أحلام راشد عضو المجلس.

مشروع مبادرة المواطنة المصرية

و يأتي هذا المشروع من منطلق حرص المجلس القومي للمرأه تجاه تعزيز دور المرأة وأدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها وإتاحة الفرصه لها للاستفاده من الخدمات التي تقدمها الدوله لها، وضمن مشروع "مبادرة المواطنة المصرية...بطاقاتك حقوقك".

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جانب من الفعاليات، فيتو

وكان قد نظم مركز النيل للعلام في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق، محاضرة حول أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لقطاع الإعلام الداخلي وخاصة الحملات الإعلامية التي تحث علي المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وشهد اللقاء كل من لبني زكي مقرره فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية وبحضور عدد من العضوات والدكتورة انتصار سالم أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وكريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

افتتاح اللقاء

وافتتحت اللقاء إيناس يوسف مدير مركز الإعلام وأكدت علي أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لقطاع الإعلام الداخلي وخاصة الحملات الإعلامية التي تحث علي المشاركة الشعبية.

جانب من الفعاليات، فيتو

كلمة المجلس القومي للمرأة

وأكدت لبني زكي مقرر القومي للمرأة علي الدور الهام للمجلس من خلال حملات طرق الابواب ونوهت مدير تكافؤ الفرص الي الدرو الهام لمسئولي الوحدات في دعم مشاركة المرأة.

وتحدثت دكتوره انتصار سالم خلال اللقاء عن تاريخ مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية والذى بدى منذ القدم وبداية ونشأة الحضارة الإنسانية.

وأشارت إلى أن المرأة لها دور ملموس ومؤثر وكل الدوافع على اختلافها دينيا ومجتمعيا وقانونيا ودستوريا تؤكد على مبدأ المشاركه مهما تنوعت العادات والتقاليد الناتجه عن تنوع نسيج المجتمع المصرى بين ريفى وحضرى وقبلى وساحلى وبين تيارات سياسيه متحررة ومحافظه ولكن هذا التنوع والتعددية تتفق فى إطارها العام على عدم الممانعة فى مشاركه المرأه واعتبارها كيان يبقى له التأثير الأكبر الذى يبدأ من أكثر البيئات محافظة لاكثرها تحررا لما لها من تأثير كبير فى كل أفراد المجتمع.

الهدف من تحفيز المرأة

وأضافت أن الهدف ليس تحفيز مشاركة المرأه فقط، ولكن أن تكون هى نفسها القطاع المؤثر والمحفز لباقى القطاعات على المشاركة فى كل حراك سياسى واستحقاق انتخابى فقد كانت المرأة المصرية بوعيها وانتماءها وتضحياتها دوما سندا لأسرتها ووطنها دينيا فالنساء شقائق الرجال ولهن ما لهم وعليهن ما عليهم.

الحضارة المصرية شجعت المرأة على المشاركة

ولفتت إلى أن المجتمع المصري سمح منذ القدم ورغم كونه مجتمع شرقى محافظ بأكبر مساحة ممكنة من شراكة المرأه فى جميع مناحى الحياة بما فيها الحياة السياسية والشأن العام كما منح القانون والدستور المصرى والقيادة السياسية المرأه قدرا كبيرا من المساواة والحرية والشراكة الفاعلة والتي تجعلها الأكثر تأثيرا على الصعيد العام.

واختتمت قائلة إن الدافع الأهم لمشاركة المرأة في الحياة السياسية هو الواجب الوطنى المتعلق بصورة مصر أمام العالم كبلد متحضر ويستحق شعبه الديمقراطية والثقة والدعم من العالم.