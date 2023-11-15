الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

استقرار الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

 شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15-11-2023، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.


‏‏وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند 99.77 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، فيما شهد الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح تعاملات اليوم الأربعاء   

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.85 جنيه للشراء، و38.02 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.15 جنيه للشراء، و34.31 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.31 جنيه للشراء، و20.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.62 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

txt

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي

txt

البنك التجاري الدولي مصر يتصدر أسهم السوق الرئيسي المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه سعر الدينار الكويتي أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات سعر الجنيه الاسترلينى البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

اقتصاد إسرائيل يفقد 950 ألف وظيفة منذ بداية الحرب على غزة

بلومبرج: الكويت تجدد وديعة بـ4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

البنك الدولي يعلن فوز مصر بجائزة تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023

وفد بعثة البنك الدولي يتفقد عددا من المشروعات في سوهاج

الأكثر قراءة

بعد اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، تحذير قوي من روسيا للاحتلال الإسرائيلي

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

الأهلى، طلب جديد من معلول بخصوص تجديد عقده

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يكسر حاجز الـ 3000 جنيه

شوبير يكشف كواليس فسخ التعاقد بين عمرو وردة وفاركو (فيديو)

عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

رسالة 500 مسئول، تفاصيل تمرد الأمن القومي وإف ب آي والعدل على بايدن

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية