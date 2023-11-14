الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 2024 (صور)

جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو

شهد اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري 1445 – 2024، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور  ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء أشرف رمضان نائب مدير أمن الإسماعيلية، اللواء إيهاب مصطفى مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء محمد الزهداني مفتش الداخلية، العميد محمد حسن ممثل الإدارة العامة للشؤون المالية، وممثلي مديرية أوقاف الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.  

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جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو

بداية مراسم القرعة 

جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو

بدأت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ جمال علي من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية. تلا ذلك كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها. 

تم تنفيذ إجراءات القرعة في حضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ٨٣٧ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٢٢٠ حاج وحاجة ممن حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٨ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.  

جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو



عدد الفائزين في القرعة 

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم 212 متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد 110 من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة 50 ٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.
 

جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو


وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومؤكدين لهم جميعًا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، وحظًا أفضل في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو
جانب من القرعة، فيتو

 

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