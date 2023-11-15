خريطة صفقات الزمالك الشتوية لإنقاذ الموسم تحركات حاسمة لخطف نجم فيوتشر.. وخطة شاملة لتدعيم حراسة المرمى مابولولو وأيبوكا مرشحان لتدعيم الهجوم.. وأوفا وكالوشا ثنائى إنبى فى الصورة

الأزمات لا تنتهى.. بات لسان حال نادى الزمالك حتى مع قدوم مجلس إدارة جديد برئاسة حسين لبيب خاصة بعد الأزمة التى قام بها ثلاثى الفريق مؤخرًا أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بعد مغادرة معسكر الفريق ليلة مباراة زد الأخيرة فى الدورى بجانب الأزمات المالية المستمرة التى تاتى بالتزامن مع أزمة استمرار إيقاف القيد وعدم الوصول الى نقطة اتفاق

نهائية بشان هذا الملف.

وقالت مصادر داخل الزمالك إن العلاقة قاربت على الانتهاء تماما مع أحمد فتوح لاعب الفريق الذى سيكون خارج أروقة البيت الأبيض فى الموسم الجديد بعد علم إدارة الزمالك بتوقيع اللاعب لأحد أندية الدورى المصرى الممتاز (ليس الأهلي).

Advertisements

أضافت أن اللاعب أنهى اتفاقه مع أحد الأندية وتم الاتفاق على بنود العقد ماليا وتسويقيا وطلب اللاعب تأجيل الإعلان حتى نهاية الموسم للحفاظ على علاقته مع جماهير الزمالك حتى الرمق الأخير.

وأوضحت أن أزمة سهر فتوح رفقة الثنائى محمد صبحى ومصطفى الزنارى فى الكافيه الذى يمتلكه الأخير بالشراكة مع أحد اصدقائه) كانت بمثابة المسمار الأخير فى نعش علاقته مع الزمالك خاصة بعد قرار عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك هذا الاسبوع بمنعه من التدريب مع الفريق.

وعلى الرغم من محاولات مسئولى الزمالك المستمرة لإنهاء هذه الازمات إلا أنه لا حديث يعلو فوق صوت الميركاتو الشتوى للفريق الأول فى نادى الزمالك حال فك أزمة وقف القيد وهو ما يسعى إليه مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب.

حل أزمة وقف القيد تأتى على رأس الأولويات خلال الفترة القصيرة المقبلة ويقود هذا الملف عمرو الأدهم عضو مجلس الإدارة وأشار مصدر داخل نادى الزمالك أن الثنائى أحمد سليمان وحسين السيد عضوى مجلس الإدارة، يعملان حاليا على الصفقات التى سيضمها الأبيض خلال الميركاتو الشتوى المقبل من جانب، ويعمل عمرو الأدهم على حل أزمة وقف القيد ليتم تدعيم وحل أزمات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أملا فى حصد البطولات خلال الموسم الجارى وعدم الخروج بموسم صفرى كالعام الماضيَ

وأشار المصدر إلى أن عمرو الأدهم قطع شوطا كبيرا لحل أزمة وقف القيد مع الوضع فى الاعتبار الأزمات لم يتم فيها حكم نهائى فى فيفا، كى لا يقع الأبيض فى ذات المشكلة مرة أخرى فى وقت قصير.

وقال المصدر إن الثنائى أحمد سليمان وحسين السيد يعملان على ملف الصفقات ووضعا 5 لاعبين على رادار الأبيض خلال الميركاتو الشتوى المقبل من اجل تدعيم صفوف الفريق الذى يعانى من ازمات فنية بالجملة كشفتها المباريات الاخيرة بالدورى بعد الخسارة امام انبى وبعدها الخسارة أمام زد الصاعد حديثا الى الدوري.

ويعد عمر كمال عبدالواحد أبرز الأسماء التى يسعى الزمالك لضمها فى الميركاتو الشتوى المقبل خاصة أن اللاعب ينتهى عقده مع فيوتشر بنهاية الموسم حيث بدأت الاتصالات بالفعل بين إدارتى الناديين من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق لإتمامها بالتزامن أيضا مع وجود اتصالات مستمرة بين الاهلى واللاعب لاقناعة بتفعيل الاتفاق السابق بينهما بالإضافة إلى اتصالات أخرى يتلقاها اللاعب من نادى بيراميدز الذى يقاتل هو الآخر من أجل ضم اللاعب الذى يعد عنصرا أساسيا فى صفوف مودرن فيوتشر وايضا منتخبنا الوطنى بعد اكتشافه فى وقت سابق تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

ووفقا للرؤية الفنية التى وضعها الثنائى أحمد سليمان وحسين السيد فإن ضم عمر كمال ضرورة لتدعيم مركز الظهير الأيمن، فى ظل أن حمزة المثلوثى يشارك فى مركز قلب الدفاع ومع حاجة هذا المركز ايضا للتدعيم ومع اقتراب عمر جابر من الرحيل نهاية الموسم الحالى بعد فشله فى تقديم أى مردود فنى إيجابى قوى للقيام بواجبات هذا المركز.

وأكد المصدر أن الزمالك يسعى لضم مهاجم أجنبى من الطراز الرفيع فى ظل تدهور مستوى مهاجمى القلعة البيضاء ومع محاولة تسويق سامسون أكينيولا كون اللاعب لا يليق بالمستوى التنافسى والفنى لنادى الزمالك.

وقال المصدر إن الزمالك وضع كلا من الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، والنيجيرى جون إيبوكا قلب هجوم سيراميكا كليوباترا على رأس الأولويات فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وتابع المصدر بأن هناك اتجاها آخر وهو ضم مهاجم أجنبى من خارج الدورى المصرى صاحب قدرة تهديفية وبدنية عالية ليقود هجوم القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يسعى أيضا لضم مهاجم محلى ليكون هناك أكثر من خيار وبديل فى خط الهجوم.

ووضع مسئولو الزمالك، أحمد أمين أوفا مهاجم إنبى على رأس قائمة المهاجمين المحليين الذى يسعى الزمالك لضمهم يناير القادم.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك بالفعل بدأ فى أخذ خطوات جدية لضم أحمد أمين أوفا عن طريق أحمد سليمان وحسين السيد كما أن الزمالك يسعى لتدعيم خط الدفاع ووضع أكثر من اسم محلى من الدورى المصرى على الطاولة لضمه فى يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الاتجاه داخل نادى الزمالك أن هو ضم أحمد خليل كالوشا مدافع إنبى صاحب الـ24 عاما بعد تألقه مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد مركزحراسة المرمى يتطلع مسئولى الزمالك ايضا لحسم صفقتين من العيار الثقيل فى هذا الملف فى ظل انتهاء عقد محمد صبحى بنهاية الموسم الحالى حيث يلوح فى الأفق الاتفاق مع احمد نادر السيد حارس باوك اليونانى على العودة الى ميت عقبة فى انتقالات الشتاء القادم حال فتح باب القيد بالإضافة إلى إمكانية استعادة محمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر الذى أبدى ترحيبا كبيرا بالعودة من جديد للدفاع عن العرين الزملكاوي.

جنش تواصل مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك وأكد له ترحيبه بالعودة من جديد إلى ميت عقبة ولكن بشرط إنهاء التفاوض بشكل ودى مع إدارة فيوتشر على أن يكون هذا الأمر بنهاية الموسم الحالى وليس فى انتقالات الشتاء خاصة أن اللاعب مرتبط بالمشاركة الأفريقية مع الفريق فى البطولة الكونفدرالية.