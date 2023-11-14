الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 1165 مجزرة في غزة واستشهاد 11320 فلسطينيا

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

اخبار غزة الآن، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1165 مجزرة تسببت في استشهاد 11320 فلسطينيا بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

 

خروج مستشفيات غزة عن الخدمة

وأضاف: أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء تواصل دفن الشهداء في مقابر جماعية داخله، مشيرًا إلي أن هناك 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًّا خرجت عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي

 

عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي

ولفت مكتب الإعلام الحكومي في غزة: نحو 42 ألف وحدة سكنية تهدمت و223 ألف وحدة تضررت جزئيًّا أي 60% من مباني القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

Advertisements

سر رفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة

جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

 

ويرفض الاحتلال الاسرائيلي تفعيل أي اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة، ويلجأ للمساومة والضغط والابتزاز من أجل تنفيذ أهدافه السياسية أولا، والتي يتعلق عليها مستقبل الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو، لهذا يضغط بكل قوة ليس فقط للتهرب من الهدنة بل توسيع أمد الحرب على امل توريط امريكا في الصراع.


أسباب ارتكاب الاحتلال المجازر ضد الفلسطينيين   
 

قال راسم عبيدات، المحلل السياسي الفلسطيني، أن أسباب رفض الإسرائيليين الهدنة الإنسانية في غزة وإفشال أي مفاوضات بشأنها، انهم يرغبون في استكمال العملية العسكرية وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين.

ولفت المحلل الفلسطيني إلى أن إسرائيل تأمل في توسيع دائرة الحرب وتوريط أمريكا، ومن هذا المنطلق قاموا بقصف أهداف مدنية في الجنوب اللبناني وأسفرت عن استشهاد جدة وأحفادها الثلاثة من الأطفال، والتي رد عليها الحزب بتوسع دائرة القصف بعيدًا عن قواعد الاشتباك باستهداف مستعمرة كريات شمونة ولوح حسن نصر الله بتفعيل معادلة "مدني مقابل مدني".

 

واختتم: ما يحدث سيدفع الأوضاع للخروج عن السيطرة، وتداعيات العدوان البربري على قطاع غزة،لن تكون تلك الأنظمة بمنأى عنها، بل ستكون هي في قلبها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل شهداء غزة غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

بايدن: إطلاق سراح أسرى الاحتلال لدى حماس قريبا

سر رفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة

جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

400 مسئول أمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد زيادة الجرام 500 جنيه، شعبة الذهب تنصح الراغبين فى الاستثمار بالتوجه نحو المعدن الأصفر

تعرف على نتائج اجتماع مجلس الزمالك مع أوسوريو

الداخلية تكشف حقيقة بيان تحذير المواطنين من عصابة سرقة المنازل تحت تهديد السلاح

بسمة داود تحتفل بعقد قرانها من المؤلف هاني سرحان، وفتحي عبد الوهاب أول الحضور

ما تريد معرفته عن مسلسل أمير كرارة الجديد "بيت الرفاعي" (فيديوجراف)

جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

كتائب القسام تعلن حصاد اليوم: تدمير 22 آلية ومقتل 9 جنود إسرائيليين

Advertisements

منوعات

المزيد

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية