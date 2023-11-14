جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 1165 مجزرة في غزة واستشهاد 11320 فلسطينيا

اخبار غزة الآن، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1165 مجزرة تسببت في استشهاد 11320 فلسطينيا بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

خروج مستشفيات غزة عن الخدمة

وأضاف: أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء تواصل دفن الشهداء في مقابر جماعية داخله، مشيرًا إلي أن هناك 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًّا خرجت عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي

عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي

ولفت مكتب الإعلام الحكومي في غزة: نحو 42 ألف وحدة سكنية تهدمت و223 ألف وحدة تضررت جزئيًّا أي 60% من مباني القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

Advertisements

ويرفض الاحتلال الاسرائيلي تفعيل أي اتفاق حول هدنة إنسانية في قطاع غزة، ويلجأ للمساومة والضغط والابتزاز من أجل تنفيذ أهدافه السياسية أولا، والتي يتعلق عليها مستقبل الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو، لهذا يضغط بكل قوة ليس فقط للتهرب من الهدنة بل توسيع أمد الحرب على امل توريط امريكا في الصراع.



أسباب ارتكاب الاحتلال المجازر ضد الفلسطينيين



قال راسم عبيدات، المحلل السياسي الفلسطيني، أن أسباب رفض الإسرائيليين الهدنة الإنسانية في غزة وإفشال أي مفاوضات بشأنها، انهم يرغبون في استكمال العملية العسكرية وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين.

ولفت المحلل الفلسطيني إلى أن إسرائيل تأمل في توسيع دائرة الحرب وتوريط أمريكا، ومن هذا المنطلق قاموا بقصف أهداف مدنية في الجنوب اللبناني وأسفرت عن استشهاد جدة وأحفادها الثلاثة من الأطفال، والتي رد عليها الحزب بتوسع دائرة القصف بعيدًا عن قواعد الاشتباك باستهداف مستعمرة كريات شمونة ولوح حسن نصر الله بتفعيل معادلة "مدني مقابل مدني".

واختتم: ما يحدث سيدفع الأوضاع للخروج عن السيطرة، وتداعيات العدوان البربري على قطاع غزة،لن تكون تلك الأنظمة بمنأى عنها، بل ستكون هي في قلبها.