استعدادا للانتخابات الرئاسية، مستقبل وطن يكثف اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية

الانتخابات الرئاسية، يشهد حزب مستقبل وطن، نشاطا مكثفا الفترة الأخيرة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء إعلانه السابق تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في السباق الانتخابي.

وكثف الحزب الفترة السابقة أنشطته من خلال الأمانات العامة والنوعية، فضلا عن اللقاء المتعددة والمؤتمرات الجماهيرية.

اجتماع الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن

وعقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، قبل أيام اجتماعا لتقييم الأداء بالمحافظات فيما يتعلق بالمجهودات المبذولة على الأرض خلال الفترة الماضية.

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حضر الاجتماع النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد بالحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي، بضرورة العمل الجاد والفعال في كل الأوقات، وذلك لخدمة المواطن وتحقيق أهداف الحزب.

حزب مستقبل وط يؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واستعرض النائب أحمد عبد الجواد، خطة الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، ويضاعف من مسئولية أعضاءه فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.

وشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، على ضرورة الالتزام بكافة توجيهات الأمانة المركزية خلال الفترة المقبلة.

وثمن النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، المجهودات المبذولة على الأرض من قبل أمناء المحافظات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة المواطنين.



كما استضاف حزب مستقبل وطن، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا والرؤى المستقبلية المشتركة.

حزب مستقبل وطن يؤيد القيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر القومي

وأكد المشاركون في اللقاء، تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستعرضين ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع لبناء الجمهورية الجديدة، مثمنين موقف القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وناقش الجانبان، أهمية دور حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحياة الحزبية والسياسية والعامة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة كافة الأحزاب الوطنية على مختلف توجهاتها، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في المشاركة السياسية الفاعلة.

كما استعرض اللقاء، عددًا من المقترحات على كافة الأصعدة، سواءً المتعلقة بالمرأة، أو الشباب، وكذلك القضايا الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة.

خطة عمل مستقبل وطن في الانتخابات الرئاسية

وعقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة، الاجتماع التنظيمي الدوري لمناقشة خطة عملها بشأن الانتخابات الرئاسية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وتناول الاجتماع خطة عمل الأمانة في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، وما ستقوم به الأمانة من تنظيم فعاليات ومؤتمرات ومبادرات ولقاءات جماهيرية الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، قال المهندس أحمد أمين مسعود، إن الأمانة عليها دور كبير في الاستحقاق الانتخابي مع الجماهير في الشارع، وحث الناس على المشاركة في الانتخابات والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف المهندس أحمد أمين مسعود، عن التنسيق مع أمانات المرأة والشباب في القيام بعدد من المبادرات، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كما عقدت أمانة شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب فخري طايل، اجتماعها التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

واستعرض أمين شئون العلاقات الحكومية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وشهد الاجتماع، نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة شئون العلاقات الحكومية ودورها في الاستحقاق الدستوري المقبل.



ونظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية برئاسة النائب سيد نصر، المؤتمر الجماهيري الأول لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أماناتها بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي، وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأمناء وأعضاء وهيئات مكاتب أمانة العمال والفلاحين بالمحافظات الثلاث.

وفي كلمته، وجه النائب عبد الجواد، التحية للشعب الفلسطيني القوي الصامد رغم الممارسات والاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وأشاد بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن مقدرات الأمن القومي المصري، وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن الدعم والتأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة.

ومن جانبه، رحب النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي، بالحضور من قيادات الحزب، وأعضاء الأمانة من النواب وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية، مؤكدا تأييد ودعم الأمانة ووقوفها وأعضاءها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا لعودة الأمن، وعودة مصر سالمة لأهلها منذ عام 2014، بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار هشام فؤاد، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية، إلى أن هذا المؤتمر في حب مصر، ورسالة للعالم بأن عمال وفلاحين مصر يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد المنعم الجمل، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية، إن الجميع يجب أن يشارك في الانتخابات الرئاسية لمواصلة الانجازات التي تحققت بفضل القيادة السياسية، وخلق فرص عمل وتحسين أوضع عمال مصر.

وأشار مجدي البدوي أمين أمانة العمال والفلاحين في أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، لزيادة الحد الأدني للأجور والمرتبات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبع مرات، وكذلك زيادة أموال التأمينات.

وسلط النائب أحمد الشراني، أمين أمانة العمال والفلاحين في أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، الضوء على "مشروع مستقبل مصر"، لزراعة مليون ونص فدان وأهميته في توسيع الرقعة الزراعية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح عباس صابر، أمين أمانة العمال والفلاحين في أمانة الحزب بمحافظة القليوبية، أن اجراءات الحماية الاجتماعية للعمال والفلاحين، في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة خاصة أنها تتزامن مع اهتمام الدولة بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمان.

وعقدت أمانة الشؤون التشريعية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمد شوقي، اجتماعا تنظيميا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وكشف أمين الشؤون التشريعة المركزي بالحزب، النائب الدكتور محمد شوقي، خطة الأمانة خلال الفترة المقبلة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى وجود خطة محددة لمتابعة ورصد وتوثيق الانتخابات الرئاسية.

وخلال الاجتماع، دارت نقاشات بين النائب الدكتور محمد شوقي، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون التشريعية، لمناقشة الجوانب القانونية التي تمس موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقدت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعا تنظيما دوريا، لمناقشة خطة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور الأمناء المساعدون وهيئة مكتب الأمانة، وأمناء أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.

كما شهد عقد لقاء موسعا مع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس علاء السقطي، بمقر الأمانة العامة للحزب.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد عبد الملك، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والأمين المساعد لأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، وبحضور نائبي وأعضاء اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمناء أمانة المشروعات في المحافظات.

وتناول اللقاء الموسع، بحث سبل التعاون لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المستثمرين في هذا القطاع، بالإضافة إلى بحث سبل تيسير الإجراءات للعملية الاستثمارية.

وتحدث النائب محمد كمال مرعي، أمين أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية،عن القوانين التي أصدرتها الدولة للتيسير على المستثمرين، بجانب العمل على توطين الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ودعا النائب محمد كمال مرعي، إلى التعاون المثمر مع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للخروج بمجموعة خطط لانجاح المنظومة وتوفيق الأوضاع.

ومن جانبه، تحدث المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تحديات المصنعين وتوطين الصناعة وإحلال الواردات، مشيرا في ذات الوقت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر،في ظل تحسن المناخ بشكل كبير جدًا، وبالإضافة إلى المزايا الكثيرة التي تتمتع بها مصر وفي مقدمتها البنية التحتية القوية، وتوفر العمالة والأراضي.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد عبد الملك، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن لدينا بعض المعوقات في التراخيص والتمويل والضرائب وغيرها من المعوقات التي لابد من مواجهتها والعمل على حلها في ظل وجود قيادة سياسي قوية واعية.

وعلى هامش اللقاء، تم الإستماع لأراء ومقترحات ممثلي اتحاد مستثمري المشروعات وأمناء أمانة المشروعات في المحافظات، والتي تلخصت عن الصناعات الصغيرة والأثاث والزراعة والخريطة الإستثمارية والمدن الصناعية في الصعيد، وهيئة التنمية الصناعية ومشروع المليون ونصف فدان، بالإضافة إلي مشروعات دعم المرأة المعيلة، واستغلال الموارد في المحافظات.

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