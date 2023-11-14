الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الحملة الرسمية لـ السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب (صور)

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،فيتو

 استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي أولى اهتمامًا بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العاملين.

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 ومن جانبه، ثمن وفد النقابة الإصلاحات التي تمت داخل الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي أنصفت العمال وعالجت مشاكل الترقيات، وذلك يعكس اهتمام المرشح الرئاسي بكافة المشاكل والقضايا رغم التحديات، وخصوصا ما قدمه لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل غير مسبوق، مؤكدين أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية للعمال في كافة المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وبالإنجازات التي حققتها القيادة السياسية.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.


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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي السيسي المستشار محمود فوزى

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