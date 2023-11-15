تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد أسقفي فارس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، ذكرى استشهاد القديسين يوحنا ويعقوب أسقفي فارس.

قصة القديسين يوحنا ويعقوب

﻿ في مثل هذا اليوم استشهد القديسان يوحنا ويعقوب أسقفا بلاد فارس في عهد سابور ملك الفرس، في القرن الثالث المسيحي. طلبهما الملك للسجود للشمس والنار، فلم يطاوعاه، وكانا يُعلِّمان الشعب الثبات على الإيمان بالسيد المسيح، فأمر بتعذيبهما، فلم ينثنيا عن الإيمان، ولم يتراخيا عن تعليم الشعب.

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وأخيرًا أمر الملك بطرحهما في النار، فنالا إكليل الشهادة هما وجماعة كثيرة من القديسين.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نيوجيرسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا جابريل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا جابريل ناقش مع قداسة البابا تواضروس عددًا من الملفات الخاصة بإيبارشية نيوجيرسي.

البابا تواضروس يتابع أوضاع كنائس قطاع شبرا الجنوبية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس لكنائس القاهرة.

في بداية اللقاء تحدث نيافة الأنبا مكاري مقدمًا الشكر لقداسة البابا تواضروس على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا تواضروس مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب عن أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

كان قداسة البابا قد التقى سبتمبر الماضي، أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة وجرى خلال اللقاء الترتيب لعدة أمور رعوية من بينها لقاءات متوالية مع كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن دير العذراء بأخميم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا متاؤس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الأمور الخاصة بدير السيدة العذراء بجبل إخميم.

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