نتنياهو: هدفنا الانتصار الكامل على حماس وعودة الأسرى وبعدها سنتعامل مع الشمال

غزة الآن، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنيناهو مساء اليوم الثلاثاء: إنه أوعز قوات جيشه للاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله اللبناني.

وأشار نتنياهو إلى أن الجبهة الشمالية تشهد تبادلا كثيفا للضربات، مشددًا أن هدفهم الانتصار الكامل على حماس وعودة الأسرى، مضيفًا: “بعدها سنتعامل مع الشمال”، بحسب تعبيره.

وأصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، حصاد عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم.

Advertisements

وقالت كتائب القسام: "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية صهيونية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد سمع دوي انفجارين في تل أبيب، بالإضافة إلي انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات حولوم وبات يام والعين الثالثة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة إسرائيليين بجروح في تل أبيب أحدهما حالته خطيرة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

كتائب القسام مازالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة

ومنذ قليل، أعلنت حركة حماس أن كتائب القسام مازالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت حماس إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الرنتيسي دعائية وليست صحيحة، داعيه منظمة الأمم المتحدة لإرسال وفد لتفقد المستشفيات في قطاع غزة.

25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة

وأضافت: "25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي في غزة، وتم دفن أكثر من 170 جثة داخل ساحات مستشفى الشفاء، كما دمرت قوات الاحتلال 94 مقرا حكوميا في القطاع".

وأشارت حماس إلي أن وصف وزير المالية الإسرائيلية "عرب غزة" دليل على إنكارهم لهوية الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "أجهزنا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة".

حماس فقدت السيطرة على غزة ونزحت إلى جنوب القطاع

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، زعم وزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت، أن حركة حماس فقدت السيطرة على قطاع غزة، ومن ثم نزح السكان جنوبا. وذلك فى إطار حملة العدوان الوحشية لجيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، زعم جالانت: "حماس فقدت السيطرة على غزة، عناصر المقاومة يواصلون النزوح جنوبا، والمدنيون يقومون بالاستيلاء على قواعد حماس"، وذلك على حد قوله.

وواصل جالانت، مزاعمه فى معرض حديثه عن تطورات الحرب الوحشية على قطاع غزة "قوات جيش الاحتلال تعمل وفقا لخطة وتنفذ مهام بدقة وفاعلية وفى إطار التنسيق بين قوات الجو والبحر والأرض مستخدمة استخبارات دقيقة".

كما زعم جالانت: "حماس لا تمتلك القوة الكافية التى تمكنها من إيقاف جيش الاحتلال، جيشنا يتقدم فى كل نقطة، حماس فقدت السيطرة على غزة، المقاومة تنزح جنوبا، المدنيون يستولون على قواعد حماس، وليس لديهم ثقة فى حكومتهم".