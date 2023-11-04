السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حقوق إنسان النواب تلتقي رئيس البرلمان العربي لنظر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

استمرار الانتهاكات
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين،فيتو

 تعقد غدا الأحد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة

 ويتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة.

Advertisements

الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك

 وقال النائب طارق رضوان: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجدت أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك  للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، والذي خصص لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، قدمت عددا من التوصيات.

وتضمنت التوصيات، وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأيضًا البرلمانات المهتمة في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن شمال غزة الى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.

توصيات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وشملت التوصيات، بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافتة خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلي:

دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان

1.عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزة طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسؤوليات الأطراف عنها.

2. طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.

3.  قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض علي ارتكابها.

وتضمنت أيضًا، تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة قطاع غزة حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي العمل العربي المشترك الكيان الصهيونى

مواد متعلقة

من بينهم مصر، وزراء خارجية 5 دول عربية يجتمعون اليوم مع بلينكن بشأن غزة

حريق هائل بمستشفى الوفاء في غزة بعد استهداف إسرائيل لمولد الكهرباء

فريدة النقاش: إسرائيل انتهت وحرب غزة كشفتها أمام العالم

النص الكامل لخطاب حسن نصر الله: تلقينا تهديدات من أمريكا.. خففنا الضغط على غزة.. وعلى العرب وقف تصدير النفط وطرد السفراء

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

أول تعليق من الاحتلال على قرار تركيا باستدعاء سفيرها من تل أبيب

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم 4-11-2023

الاحتلال: مليون دولار تكلفة التصدي لصاروخ المقاومة عياش 250 تجاه إيلات

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة ستدرس للعالم ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

استشهاد الفنان طارق ضبان وعائلة المخرج رياض عبد الرحمن في قصف إسرائيلي على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

المزيد

خدمات

المزيد

400 جنيه زيادة في جرام الذهب خلال شهر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

المزيد

انفوجراف

5 رسائل من وزراء الخارجية العرب لـ بلينكين خلال اجتماع الأردن ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

أقوال المؤرخين والفقهاء فى المكان الذى دفنت فيه رأس الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية