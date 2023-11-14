جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

أخبار غزة الآن، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وعضو حكومة الطوارئ الحالي بيني جانتس، عن مخطط جيش الاحتلال في غزة خلال الفترة المقبلة مع تصاعد القصف على المدنيين الفلسطينيين في كل مناطق القطاع.

هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأكد “جانتش”: نواصل الحرب ونوسع عملياتنا العسكرية في غزة حتى نحقق الهدف ونعيد الأسري.

إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية.



ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد سمع دوي انفجارين في تل أبيب، بالإضافة إلي انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات حولوم وبات يام والعين الثالثة.

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وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة إسرائيليين بجروح في تل أبيب أحدهما حالته خطيرة جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة



اشتباكات مستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور

كذلك أعلنت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكات مستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور، مؤكدة قتل 9 جنود من مسافة صفر وتدمير آليات، فيما أعلنت سرايا القدس عن استهداف تحشدات إسرائيلية.

ومنذ قليل، أعلنت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء أن كتائب القسام مازالت تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت حماس إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الرنتيسي دعائية وليست صحيحة، داعيه منظمة الأمم المتحدة لإرسال وفد لتفقد المستشفيات في قطاع غزة.

25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة

وأضافت: "25 من أصل 35 مستشفى خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي في غزة، وتم دفن أكثر من 170 جثة داخل ساحات مستشفى الشفاء، كما دمرت قوات الاحتلال 94 مقرا حكوميا في القطاع".

وأشارت حماس إلي أن وصف وزير المالية الإسرائيلية "عرب غزة" دليل على إنكارهم لهوية الشعب الفلسطيني.

بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "أجهزنا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة".