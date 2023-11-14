راشفورد عن تلقيه هدية رونالدو: لا يمكن لأي شخص لمسها

كشف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، عن هدية غالية تلقاها من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، في عام 2018 الماضي، مؤكدا أنه لا يسمح لأي شخص بلمسها.

راشفورد يكشف عن هدية كريستيانو رونالدو

وكشف راشفورد عن تلقيه زوجا من الأحذية من رونالدو في سنة 2018، قائلا: "لا يمكن لأي شخص أن يلمس ذلك الحذاء".

وأضاف راشفورد في تصريحات صحفية: "كريستيانو رونالدو أحد اللاعبين المفضلين لي منذ صغري، أنا معجب بالحذاء، وأحب أن أرتديه لكن إن حدث أي شيء له فلا أعرف ما قد أفعله بنفسي، لذا أفضل الإبقاء على الحذاء بعيدا عن الجميع".

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هدية كريستيانو رونالدو إلى ماركوس راشفورد، فيتو

من ناحية أخرى، توقّع ماركوس راشفورد أن يكون قادرًا على تسجيل 40 هدفًا خلال الموسم الجديد مع ناديه مانشستر يونايتد، مدعومًا بمؤازرة واين روني لتحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي لمانشستر يونايتد.

ويتصدّر روني الدولي الإنجليزي السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الشياطين الحمر" برصيد 253 هدفًا، لكن بعد توقيعه مؤخرًا عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات، يبدو راشفورد البالغ من العمر 25 عامًا في وضعية جيدة لتحطيم هذا الرقم يومًا ما.

ومع إحرازه 30 هدفًا الموسم الماضي، بات رصيد راشفورد 123 هدفًا.

وقال راشفورد لدى سؤاله عن سجلّ روني التاريخي مع يونايتد "لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث، لكن أنا موجود لتسجيل الأهداف ومحاولة صنع تمريرات حاسمة. هناك بالتأكيد فرصة لتحقيق ذلك".

وأضاف "لقد تحدثت بالفعل إلى واين بشأن ذلك، إنه يريدني أن أفعل ذلك. قال إنه سيكون من الجيد بالنسبة لي أن أفعل ذلك لأنني نشأت في النادي، آمل أن أحصل على فرصة لمحاولة تحقيق ذلك".

وفي مقابلة مع مدافع يونايتد السابق جاري نيفيل عبر بثّه المباشر "أوفرلاب"، قال راشفورد إنه يعتقد أنه يمكن أن يسجل 40 هدفًا إذا تمكن من الحفاظ على لياقته في الموسم المقبل.

وأضاف أنه "قبل الموسم الماضي، كنت أقول دائمًا دعونا نصل إلى 20، بالنسبة إلى جناح هو معيار جيد".

وتابع "لكن هذا الموسم، لقد بلغت 30 هدفًا، لذا يتعيّن علينا محاولة التقدّم والذهاب أبعد من ذلك".

وأردف راشفورد بالقول إنه "مع اقتراب الموسم من نهايته، كنت أعاني من بعض الإصابات، وربما لم أكن بالمستوى في ذلك الوقت. هذا هو الوقت الذي بدأت فيه الأهداف في التلاشي قليلًا، إذا تمكنت من الحفاظ على هذا الجانب تحت السيطرة، أشعر أنني أستطيع الوصول إلى 35 أو 40 هدفًا".

وعلى صعيد الانتقالات في الدوري الإنجليزي يملك الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، عرضا من نادي بشيكتاش التركي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو الماضي.

وعرض نادي بشيكتاش التركي على لاعب آرسنال السابق عقدا لمدة عامين، بعدما اصبح صاحب الـ 30 لاعبا حرًا.

وتلقى الدولي الإنجليزي السابق عروضًا للانضمام إلى زملائه السابقين في فريق الريدز جوردان هندرسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو في دوري المحترفين السعودي، لكنه بات قريبا من بشيكتاش التركي.