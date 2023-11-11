رونالدو يقود النصر للفوز على الوحدة 3-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق النصر على نظيره الوحدة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على أرضية استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

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أهداف مباراة النصر والوحدة

سجل ثلاثية النصر في شباك الوحدة كل من: أليكس تيليس في الدقيقة 11 وعبد الإله العمري في الدقيقة 39 والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 50.

بينما سجل هدف الوحدة الوحيد اللاعب أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 81.

ترتيب النصر والوحدة في الدوري السعودي

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 31 في المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 16 في المركز التاسع.

تشكيل النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

وكان البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الوحدة، ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على أرضية إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر للمشاركة أساسيًّا أمام الوحدة، وذلك بعد غيابه عن العالمي في المباراة الماضية ببطولة دوري أبطال آسيا ضد فريق الدحيل القطري.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي: