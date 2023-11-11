راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، أعلن الهولندي تين هاج مدير فني مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة لوتون تاون المباراة المقرر إقامتها اليوم في الخامسة مساء علي ملعب اولد ترافورد في الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد علي النحو التالي:

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، ريجيليون، دالوت

خط الوسط: برونو، اريكسن، ماكتومناي

خط الهجوم: راشفورد، هويلاند، جارناتشو

مانشستر يعلن غياب جونز في بيان رسمي

وأعلن مانشستر يونايتد، غياب جوني إيفانز مدافع الفريق بعد إصابته في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وقال اليونايتد، في بيان رسمي: "سيغيب جوني إيفانز، مدافع الفريق، عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة بسبب الإصابة".

وأضاف البيان: "عانى جوني إيفانز من شد في الفخذ خلال الشوط الأول من مباراة كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء".

من جانبه، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "سيتحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع قلب دفاع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل".

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وكان الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يستبعد المدافع الفرنسي رافائيل فاران من التشكيل الأساسي في المباريات الأخيرة لأسباب فنية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

وتنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة 5 مباريات وذلك قبل التوقف الدولي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس ضد إيفرتون - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

أرسنال ضد بيرنلي - الساعة 5 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

بورنموث ضد نيوكاسل - الساعة 7:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الانجليزي



فولهام 0-1 مانشستر يونايتد

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس

إيفرتون 1-1 برايتون

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا

لوتون تاون 1-1 ليفربول

توتنهام 1-4 تشيلسي