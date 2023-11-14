الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

في اليوم العالمي لمرضى السكري، خدمة تحليل سكر عشوائي للعاملين بمستشفى مصر للطيران

مستشفى مصر للطيران،فيتو
مستشفى مصر للطيران،فيتو

نظمت الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران ندوة تثـقيفية للتوعية بمرض السكر وطرق الوقاية والعلاج وذلك بالمبني الإداري لمصر للطيران بحضور شركة (أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية) تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر يوم 14 نوفمبر ، بهدف العمل على نشر الوعي والتثـقيف وتقليل الإصابة بمرض السكر.

في اليوم العالمي لمرضي السكري..
مصر للطيران تنظم ندوة تثقيفية للعاملين

ويأتي ذلك تحت رئاسة الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية تقوم مستشفى مصرللطيران بتوفير العديد من الخدمات والرعاية الطبية للزملاء بجميع عيادات المستشفى والمطار والمجمع الإداري.

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أدارت الندوة الدكتورة نجلاء الغندور رئيس قسم أمراض الباطنة وحاصلة علي درجة الدكتوراة في أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء حيث أكدت ضرورة إقامة ندوات للتوعية بمرض السكري من أجل التوعية والتثقيف الصحي والمجتمعي.


وجاءت الندوة للتوعية بالمرض وأنواعه ومضاعفاته والعوامل التي تزيد من فرص الإصابة به وطرق الوقاية منه.

 


كما شاركت الدكتورة ميرال مبارك إستشارى التغذية العلاجية والأطفال بمستشفي مصر للطيران بالحديث عن النظام الغذائي الصحي وقواعده الأساسية وكيفية التخطيط الغذائي وأفضل أنواع الرياضة وأنسب الأوقات لممارستها وكيفية الحفاظ علي الوزن وطرق التغذية الصحيحة.

وفي نهاية الندوة تم تقديم خدمة تحليل سكر عشوائي للحضور من جانب شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية بالتعاون مع شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.


جدير بالذكر أن تحديد ذلك التاريخ تم من جانب الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى ميلاد فردريك بانتنج الذي شارك تشارلزيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، والتى تستخدم فى علاج مرض السكري.

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