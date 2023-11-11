رئيس إيران: أمريكا شريك للاحتلال وعلينا اتخاذ قرار حاسم تجاه ما يحدث في فلسطين

القمة العربية، طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت باتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: "من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام، ونحن نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني، واليوم هو يوما تاريخيا للدفاع عن المسجد الأقصى".

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وتابع: "التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب، وإسرائيل تنتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة، فقد بات القطاع أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له".

الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها

وأضاف: "قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة، ولدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة، وعلى الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون"، مشددا علي أن الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها، فهي تفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين وتفسح المجال لها للمزيد من القتل وسفك الدماء".

وأستطرد: "الولايات المتحدة تشجع إسرائيل على إجرامها، وقد دخلت الحرب عمليا لصالحها، أمريكا ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي"، مطالبا برفع شامل للحصار عن قطاع غزة

وأشار الرئيس الإيراني إلي أن أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

انطلاق القمة العربية الإسلامية بشأن غزة

وانطلقت اليوم السبت القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وتوافد رؤساء وزعماء الدول والوفود المشاركة إلى مقر إقامة القمة العربية الإسلامية الطارئة المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" اليوم السبت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة "إكس"، بأن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتهدف الجامعة العربية إلى إظهار "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه"، حسبما قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي.

عقد قمة عربية طارئة بشأن فلسطين

وفي 25 من أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرتين الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.