الجهاد الإسلامي تعلن موقفها بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلية

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن أسلوب المفاوضات بشأن الرهائن الإسرائيليين قد يدفع الحركة للانسحاب من أي اتفاق.

انسحاب الجهاد الإسلامي من محادثات إطلاق سراح الرهائن

وأضاف النخالة في بيان، أن "الحركة قد تحتفظ بالرهائن الذين تحتجزهم لظروف أفضل"، موضحًا أن "طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى العدو لدينا، وردود فعله، من المحتمل أن تدفع حركة الجهاد لأن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، وتحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل".

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل حول هدنة إنسانية تكتيكية.

هدنة إنسانية في غزة

ولفت سوليفان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".

وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية. وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".



حماية مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة

كما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، جيش الاحتلال على "حماية" مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة والقصف حوله.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك مساعي لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين.

