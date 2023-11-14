الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سامح شكرى يترأس الاجتماع الأخير لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27 (صور)

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ترأس يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر الجاري، الاجتماع الأخير لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27 الذي عقد بصورة افتراضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر قامت بتشكيل هذه المجموعة برئاسة وزير الخارجية بالاشتراك مع  ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والطاقة، وذلك في إطار التواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ، بما في ذلك القطاع الخاص للنظر في سبل دعم جهود تحقيق أهداف العمل المناخي.

Advertisements

ونوه السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن فخره بالتقدم والمخرجات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، ومنها اختتام عمل اللجنة الانتقالية حول تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة وصندوق الخسائر والأضرار، وهو ما يمثل عنصرًا للعدالة المناخية يسهم في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.

واستعرض الوزير شكري أيضًا عددًا من النجاحات الاخرى، ومنها عقد فعاليتين للاستثمار في اطار برنامج عمل شرم الشيخ لزيادة طموح التخفيف والتنفيذ، وذلك بهدف تجاوز العقبات امام التمويل وتحديد فرص الاستثمار والحلول المتاحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تفعيل أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال مؤتمر COP27 للاستجابة لتأثيرات التغير المناخي على السكان حول العالم وتعزيز التكيف والقدرة على الصمود في مجالات الغذاء والمياه والمحيطات والمستوطنات البشرية والصحة والبنية التحتية، كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمساهمة المجموعة في تنفيذ الأجندة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدد على الحاجة لبذل المزيد من الجهد من أجل خفض الانبعاثات ودعم التكيف وتوفير وسائل التنفيذ من تكنولوجيا وموارد مالية للدول النامية وتسريع تحول الطاقة بطريقة عادلة تأخذ في الاعتبار أمن الطاقة وتعزز التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، معربًا عن دعمه لرئاسة الدورة ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في جهودها في هذا الشأن، ومؤكدًا على أن العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي هما الطريق الوحيد نحو لتحقيق أهداف اتفاق باريس والتعامل مع أزمة المناخ الحالية.
 

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

شكري يؤكد لوزيرة خارجية ألمانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شكري وزير الخارجية المناخ

مواد متعلقة

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

شكري لـ سكرتير عام الأمم المتحدة: لابد من هدنة إنسانية فورية في غزة

تونس تعلن القبض على الفارين من سجن المرناقية المتورطين فى اغتيال شكري بلعيد

الأكثر قراءة

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد زيادة الجرام 500 جنيه، شعبة الذهب تنصح الراغبين فى الاستثمار بالتوجه نحو المعدن الأصفر

الداخلية تكشف حقيقة بيان تحذير المواطنين من عصابة سرقة المنازل تحت تهديد السلاح

تعرف على نتائج اجتماع مجلس الزمالك مع أوسوريو

بسمة داود تحتفل بعقد قرانها من المؤلف هاني سرحان، وفتحي عبد الوهاب أول الحضور

جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

الحكم على سائقين بتهمة خطف موظفة تحت تهديد السلاح في كرداسة

ما تريد معرفته عن مسلسل أمير كرارة الجديد "بيت الرفاعي" (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية