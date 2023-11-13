الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شكري يؤكد لوزيرة خارجية ألمانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

شكري ونظيرته الألمانية،
شكري ونظيرته الألمانية، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية مساء اليوم الإثنين، إن سامح شكري تلقى اتصالًا من نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

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وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن الطرفين تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، ومنع توسيع الصراع.

وأكد شكري خلال الاتصال، حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنساني المأسوي بغزة.

 

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