شكري يؤكد لوزيرة خارجية ألمانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية مساء اليوم الإثنين، إن سامح شكري تلقى اتصالًا من نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

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وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن الطرفين تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، ومنع توسيع الصراع.

وزير الخارجية تلقى اتصالًا من @ABaerbock وزيرة خارجية ألمانيا. الوزيران تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، ومنع توسيع الصراع.



الوزير شكري أكد على حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنسانى المأسوى بغزة pic.twitter.com/mMa2a25nC7 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 13, 2023

وأكد شكري خلال الاتصال، حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنساني المأسوي بغزة.