شكري يؤكد لوزيرة خارجية ألمانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية مساء اليوم الإثنين، إن سامح شكري تلقى اتصالًا من نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن الطرفين تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، ومنع توسيع الصراع.
وأكد شكري خلال الاتصال، حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنساني المأسوي بغزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.