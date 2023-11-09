الخميس 09 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

قومي المرأة ينظم دورة تدريبية عن مواجهة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة،
المجلس القومي للمرأة، فيتو

نظم المجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية الثانية بعنوان "دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة كير الدولية والذي استمر لمدة يومين، بحضور مقررات فروع المجلس بالمحافظات ومجموعة جديدة من القيادات الدينية والواعظات بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والراهبات والمكرسات في الكنائس المصرية، ركز التدريب على  آليات دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف الموجه ضد المرأة والفتاة تركيزا على ختان الإناث، إلى جانب التأكيد على  جهود مصر والمجلس في هذا الإطار.

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وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية  أن  اللقاء يأتى ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث تم خلاله تسليط الضوء على" تطبيب الختان" من المنظورين الطبي والقانوني  وآليات الإبلاغ والإحالة  ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية،  او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

واوضحت أن  تم تقسيم  القيادات الدينية والواعظات والراهبات إلى مجموعات عمل لمناقشة دورهم  خلال الفترة القادمة لمواجهة ختان الإناث، كما قدمت مقررات فروع المجلس  للمجموعات عرض  للخطة القادمة لكل فرع في هذا الإطار  .

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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مى محمود تنوب عن مايا مرسي فى مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات

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مايا مرسي تطالب البنوك بتحقيق الشمول المالي للمرأة

لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى القيادات الدينية دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة المرأة المصرية تمكين المرأة

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