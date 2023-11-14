مصر للطيران تواصل دعم أسطولها في معرض دبي.. الشركة توقع عقود شراء 18 طائرة بوينج و10 من ايرباص.. واتفاقية صيانة مع Honeywell

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران في فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 في نسخته الثامنة عشر، ويستمر خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري.

وتمكنت مصر للطيران من توقيع عقد شراء 18 طائرة من طراز بوينج و10 من طراز ايرباص كما تمكنت من توقيع عقود أخري في مجالات أخرى.

شراء 18 طائرة جديدة من طراز بوينج

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation، والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـ 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران"، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر استلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بانتهاء عام 2026.

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مصر للطيران تتعاقد على 18 طائرة جديدة

وخلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة Air Leas Corporation في معرض Dubai Airshow، قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة Air Leas Corporation إننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد "مصر للطيران"، والذى يعد أول مؤجر لدينا لهذا الطراز.

وأضاف أننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران باعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

مواصفات الطائرات الجديدة

وفى نفس السياق أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين مصر للطيران وشركة Air Leas Corporation وهى تتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي ورغبتها في الحفاظ على مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية، وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27 وهى من أحدث المحركات وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الإنبعاثات مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعدا (عدد 16 مقعدا لدرجة رجــال الأعمال وعدد 144 مقعدا للدرجة السياحية)، معربًا عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation في هذه المبادرة الإستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران، متطلعًا لمزيد من التعاون في المستقبل.

ومن جانبه أضاف عفيف لويس، مساعد نائب الرئيس لشركة ALC، أنه لشرف لفريقنا أن يقوم بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة عريقة كشركة مصر للطيران، وأننا نساهم بشكل كبير في دعم وتطوير أسطول الشركة من الطرازات ذات الممر الواحد، كما أننا نتوجه بالشكر لفريق العمل بمصر للطيران لاختيارهم الشراكة مع شركة ALC في هذا الاستثمار الكبير لتحديث وتطوير أسطولها الجوى، ونتطلع إلى أن تكون هناك علاقة ناجحة طويلة الأمد بين كل من شركة ALC وشركة مصر للطيران.

الجدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران العامل حاليا يضم 80 طائرة من بينهم 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر للطيران وبوينج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وتحديدًا فى عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.

مصر للطيران تتعاقد على 10 طائرات من طراز 00 A350- 9 خلال معرض دبي للطيران

كما وقعت مصر للطيران على طلبية شراء 10 طائرات من طراز 00 A350- 9 خلال معرض دبي للطيران لتكون أحدث عملاء طراز A350 في المنطقة العربية على أن تكون مواعيد استلام الطائرات بين 2025 و 2027.

وأعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation، والتى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـ 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران"، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر استلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بانتهاء عام 2026.

مواصفات 10 طائرات جديدة تعاقدت عليها مصر للطيران من طراز A350-900

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية اليوم عن توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وتأتى هذه الصفقة في إطار سعى الناقل الوطنى الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة فى مختلف أنحاء العالم.

وتم توقيع الصفقة خلال فعاليات معرض Dubai Airshow 2023، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وكريستيان شيرير الرئيس التنفيذي لعمليات قطاع الطائرات التجارية بشركة أيرباص.

ومن جانبه، قال كريستيان شيرير "ستتمتع طائرات A350-900 بمكانة ريادية في أسطول مصر للطيران، حيث تُعد أحدث طائرات المسافرين ذات الهيكل العريض وأكثرها كفاءةً، وبالتالي ستكون ركيزة أساسية على صعيد توسيع عروض خدمات الشركة، كما تفتح المجال أمام فرص جديدة للسفر، لا سيما في غرب الولايات المتحدة والشرق الأقصى، كما أنها الطراز الوحيد الذي يتيح لشركة مصر للطيران توسيع شبكة رحلاتها بكفاءة إقتصادية معيارية، مع ضمان توفير أفضل سبل الراحة للمسافرين على متنها".

وتعتبر طائرات A350 الأفضل في مجال الرحلات ذات المدى البعيد، وتحديدًا ضمن فئة الطائرات التي تستوعب 300-410 مقعدًا. ويضمن تصميمها تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25%، وذلك بفضل اعتماده على أحدث التقنيات وابتكارات الديناميكيا الهوائية والمواد خفيفة الوزن والمحركات المتقدمة، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء بنسبة 50% مقارنة بطائرات الجيل السابق لدى الشركات المنافسة، ويشار إلى أن طلبيات طائرات A350 تجاوزت الألف طلبية شراء من شركات الطيران الرائدة حول العالم.

توقيع اتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell

شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع اتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2023، ووقع الإتفاقية عن مصر للطيران المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعن Honeywell السيد ريان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا الوسطى.

مصر للطيران وHoneywell يوقعا إتفاقية إصلاح وحدات الطائرات

وقال المهندس يحيى زكريا أن مصر للطيران تسعى دائمًا للحفاظ على سلامة طائراتها في المقام الأول وهوما يدفعها للتعاقد مع شركة بحجم Honeywell لتقديم خدمات إصلاح بعض وحدات الطائرات حفاظًا على استمرارية تشغيل أسطول الطائرات وبأعلى مستوى من الجودة والكفاءة حرصًا على سلامة وراحة الركاب، مضيفًا أن تعزيز التعاون مع Honeywell يضيف مكاسب مشتركة في إطار تحقيق أهداف الطرفين ويؤسس لشراكة مستقبلية قوية.

ومن جانبه قال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الهدف من التعاقد مع شركة Honeywell هو تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسؤلة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران وتشمل بعض وحدات الأفيونكس (إلكترونيات الطائرة) وبعض أنظمة السلامة، مؤكدًا أن إتفاقية التعاون مع Honeywell في صيانة الوحدات مدتها 5 سنوات وستسهم في تقليل زمن الصيانة وخفض التكلفة وستساعدنا في تقديم خدمات صيانة أسطول مصر للطيران بصورة أفضل، وأضاف الخفيف أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه مع شركة Honeywell بل هو امتداد لتعاون ناجح ومستمر.

وأعرب ريان ليز عن سعادته باستمرار التعاون مع مصر للطيران قائلًا: "لقد كانت مصر للطيران شريكًا إقليميًا مهمًا لشركة Honeywell على مدار العقود الماضية، ويسعدنا أن إتفاقيتنا يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة إصلاح وحدات الطائرات من خلال هذه الصفقة الجديدة ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه الإتفاقية".