أسرة عبد الحليم حافظ تكذب زواجه من سعاد حسني وتتخذ الإجراءات القانونية

أعلن الفنان محمد شبانة، قبل قليل، شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ أن أسرة العندليب قد كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن زواج الفنان الراحل عبدالحيم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني.

أسرة عبد الحليم حافظ تكذب زواجه من سعاد حسني

وقال شبانة في بيان صحفي نشره علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ تهيب بالسادة الصحفيين والسادة مقدمي البرامج التليفزيونية بضرورة تحري الدقة بشأن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة من شائعات عن زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني، والتي جاءت علي لسان شقيقتها في برنامج مع المذيعة منى الشاذلي، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل في كتاب عن حياة الفنان الراحل والفنانة سعاد حسني.

Advertisements

وأضاف شبانة في بيانه، وإيذاء هذه الحملة الممنهجة والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة والتي من شأنها أن تؤثر على عائلة الفنان الراحل، فإن أسرة العندليب متمثلة في ابن شقيقه الفنان محمد شبانة قد قاموا بتكليف المستشار القانوني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اشقاء الفنانة سعاد حسني مروجي تلك الشائعات التي غرضها النيل من السمعة الطيبة للفنان الراحل وأن تلك الشائعات هدفها التشهير والنيل من سمعته.

وكانت واجهت "فيتو" أسرتي عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسني، للوصول لحقيقة مؤكدة حول الروايات السابقة، وطرحنا السؤال مرة أخرى على جانجاه شقيقة السندريلا، التى تمسكت برواية وثيقة الزواج الموجودة في حوزتها، ورد عليها شقيق العندليب مهددا هذه المرة بمقاضاتها.

في عام 2016 أصدرت جانجاه شقيقة سعاد حسني كتابا بعنوان “سعاد” كشفت فيه كواليس وأسرار حياة "السندريلا، وعن وثيقة الزواج التي تؤكد زواج العندليب من السندريلا.

وقالت “جانجاه” شقيقة الفنانة سعاد حسني في تصريح خاص لـ"فيتو": أن “السندريلا” تزوجت من عبد الحليم حافظ، مؤكدة امتلاكها وثيقة زواجهما منذ 2001، وأنها كشفت عنها بعد صمت طويل في 2017، وذلك من خلال كتابها عن السندريلا الذي حمل اسم "سعاد".

و أضافت “جانجاه”:" ليس من حق أي أحد أن يتحدث عن هذه المنطقة -زواج سعاد وحليم- ولا حتى أسرة عبد الحليم حافظ، وتابعت قائلة:" اللي عنده حاجة القضاء موجود".

ومن جانبه رد محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ، على تصريحات “جانجاه” في تصريح خاص لـ"فيتو" قائلا: إن وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى التى تتحدث عنها شقيقتها “مزورة” وليست صحيحة مطلقا.

مضيفا: أنا التزمت الصمت عشان العيش والملح، ولكن فى حال استمرت السيدة جانجاه فى ترويج تلك المعلومات سوف اتخذ ضدها الإجراءات القانونية".