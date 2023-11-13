قصر ثقافة الإسماعيلية يشهد أولى مناقشات مشاريع نوادي المسرح الإقليمي (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، مناقشة أولى مشاريع فرق نوادي المسرح لفرع الثقافة، وذلك بإشراف من سمر الوزيرة مدير الإدارة العامة للمسرح، وبرعاية من كل من أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

المشروعات التي تمت مناقشتها

وشملت المناقشات مناقشة 3 مشاريع لفرق المسرح في الإسماعيلية وهي العرض الأول النص فوتوشوب للمخرج حازم خطاب، العرض الثاني العرض أربعة حروف للمخرج محمود مدحت، العرض الثالث نور الغواية للمخرج أحمد حلمى.

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أعضاء اللجنة

وشهدت المناقشات لجنة المشاهدة، والتي ضمن المخرج حمدي حسين، الكاتب يسرى حسان، المخرج يس ضوى وسناء عطية ومقرر اللجنة بالإدارة العامة للمسرح بالهيئة.

جانب من أعمال لجنة المشاهدة، فيتو

وقامت اللجنة بمناقشة المخرجين وذلك بعد مشاهدة 50٪ من العرض، وتستكمل اللجنة أعمالها غدا بمناقشة خمسة عروض جديدة ضمن عروض نوادي المسرح بفرع ثقافة الإسماعيلية.

جانب من أعمال لجنة المشاهدة، فيتو

جانب من أعمال لجنة المشاهدة، فيتو

وكان قد قدم قصر الإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

جانب من أعمال لجنة المشاهدة، فيتو



افتتاح معرض الفن التشكيلي

وبدأت الفعاليات بافتتاح شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، لمعرض الفن التشكيلي بعنوان "قصة كفاح شعب " ببهو قصر ثقافة الاسماعيلية بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصار حرب أكتوبر.

جانب من أعمال لجنة المشاهدة، فيتو

جانب من أعمال لجنة المشاهدة، فيتو

عرض 50 لوحة متنوعة

وعرض بالمعرض 50 لوحة من الأعمال الوطنية لعدد 40 فنانا في مجالات مختلفة من الفن التشكيلي، وعملت على تنفيذ المعرض الفنانة سماح علي، وتألفت لوحات المعرض من لوحات التصوير الزيتي، والأبيض والأسود، بالإضافة إلى الأشغال الفنية، وفن الكولاج، فن الخارف والنحت.

ويذكر أن معركة أكتوبر تعد ملحمة تاريخية، هامة في تاريخ مصر والتي غيرت الواقع وشكلت المستقبل لشعب مصر العظيم.

وظلت مصر قبل حرب 6 أكتوبر عام 73 سنوات تعاني الاحتلال والظلم واقتطعت من أرضها سيناء لفتره من الزمن إلا أنها نهضت وواجهت الاحتلال بقوة لاسترداد كرامتها وأرضها في حرب صفعت فيها العدو.



السمسمية ودورها في المقاومة بمدن القناة

ومن جهة أخرى عقد قصر ثقافة الاسماعيلية محاضرة بعنوان السمسمية ودروها في المقاومة بمدن القناة حاضرت فيها فاطمة احمد، باحثة بأطلس فلكلور، حيث بدأت المحاضرة بكلمة ترحيب من محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، ثم تحدثت المحاضرة عن السمسمية وتأثيرها على المجتمع تعريف ما هى آلة السمسمية وبداياتها وتطورها وهل لها تأثير إلى الآن فى المجتمع ام اندثرت.

ورشة للرسم الحر

وعلى هامش المحاضرة أقيمت ورشة رسم حر تدريب سماح علي، وتزينت الورشة بأعلام فلسطين ومصر وانتصارات أكتوبر بمشاركة طلاب مدرسة مصطفي كامل الابتدائية.



كما قام الطلاب بجولة تفقدية بقصر ثقافة الإسماعيلية منها المسرح الكبير، نادى التكنولوجية، معرض الكتاب، مكتبة الطفل.

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