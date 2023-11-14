الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 1135 شاحنة مساعدات منذ بدء الحرب
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استلام 155 شاحنة أمس محملة بالمساعدات الإنسانية حيث تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية ضمن المساعدات المقدمة من الدول المختلفة من بينهم مصر.
الهلال الأحمر الفلسطيني.. استلمنا 1135 شاحنة مساعدات منذ بدء الحرب
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه وصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى اللحظة إلى 1135 شاحنة، أي ما يعادل حوالي47 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة.
وأضاف كانت هذه آخر الشاحنات المستلمة بعد إعلان الأونروا توقف استلامها للمساعدات بسبب نفاذ الوقود الخاص بالشاحنات.
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