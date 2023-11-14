تضررت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، وأزمة الكهرباء التي عانت منها مصر في فصل الصيف، وكانت سببا رئيسا في تقليل نسب تصدير الغاز المصري، وتستعد مصر الآن لاستئناف تصدير الغاز المصري إلي الخارج.

مصر تحدد موعد تصدير الغاز في ظل انخفاض الطلب المحلي

وأكد مصدر بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لفيتو "، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

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واستكمل إنه خلال العام الماضي بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.



وأكد وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات سابقة على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023). استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2023، بعد أن توقف خلال شهور الصيف، حيث توجه مصر الغاز عادة في هذا الفصل لصالح الاستهلاك المحلي.

مسئول من ايني الإيطالية يتوقع استئناف مصر لتصدير الغاز



توقع مسؤول في شركة "إيني" الإيطالية، أن تستأنف مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال في شهر ديسمبر أو يناير، مع انخفاض الطلب المحلي في فصل الشتاء ومع تلقيها المزيد من الغاز من إسرائيل.



وقال كريستيان سينيوريتو مدير محفظة الغاز الطبيعي والمسال العالمية لدى إيني للصحفيين على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في لندن إن الاستهلاك في مصر يتراجع ونتوقع استئناف الصادرات بحلول ديسمبر أو ربما يناير.



وفي مطلع شهر نوفمبر الجاري، قال مسؤول مطلع إن شركة إيني الإيطالية للطاقة تتوقع بدء الإنتاج من بئر غاز "أوريون-1 إكس" في شرق المتوسط بمصر تضم احتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار.

وأكد إن التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية ما زالت أولية.

وأضاف أن إيني حركت معدات إلى موقع البئر للوصول إلى أعماق أكبر في عملية الاستكشاف مقارنة مع ما قامت به شركات سابقة تولت التنقيب في الموقع