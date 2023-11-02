إيني: بدء الإنتاج من حقل غاز أوريون-1 إكس خلال 3 سنوات

تتوقع شركة إيني الإيطالية بدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر الذي يضم احتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار.

حقل غاز أوريون 1 إكس

والتقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية ما زالت أولية.

وأكد مصدر “لفيتو” أن شركة إيني حركت معدات إلى موقع البئر للوصول إلى أعماق أكبر في عملية الاستكشاف مقارنة مع ما قامت به شركات سابقة تولت التنقيب في الموقع.

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وأشار المصدر إلى أن حقوق الاستكشاف في منطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية تتوزع بواقع 70% لصالح إيني و30 بالمئة لشركة إنرجين للنفط والغاز، التي تتخذ من لندن مقرا لها، وتسعى لتقليص حصتها بنسبة 12 بالمئة قبل بدء أعمال الحفر.

وتقدم الحكومة المصرية استفسارات للشركات النفطية العاملة في البلاد بشأن مستجدات عمليات الإنتاج من الحقول الجديدة في عدة مواقع، سعيا منها لوضع خطة تنفيذية سريعة لتعويض ما فقدته البلاد من واردات الغاز، خاصة القادمة من إسرائيل، حيث أدى ذلك إلى انخفاض واردات البلاد من الغاز بواقع 800 مليون قدم مكعبة يوميا.

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