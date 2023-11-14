الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نيوجيرسي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا جابريل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الانبا جابريل ناقش مع قداسة البابا تواضروس عددًا من الملفات الخاصة بإيبارشية نيوجيرسي.

البابا تواضروس يتابع أوضاع كنائس  قطاع شبرا الجنوبية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسه البابا تواضروس لكنائس القاهرة.

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في بداية اللقاء تحدث نيافة الأنبا مكاري مقدمًا الشكر لقداسة البابا تواضروس على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا تواضروس مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

كان قداسة البابا قد التقى سبتمبر الماضي، أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة وجرى خلال اللقاء الترتيب لعدة أمور رعوية من بينها لقاءات متوالية مع كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن دير العذراء بأخمبم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ان الانبا متاؤس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الأمور الخاصة بدير السيدة العذراء بجبل اخميم.

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