الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس سائق توك توك وصديقه لاتهامهما بقتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة عين شمس، بحبس سائق توك توك وصديقه لاتهامهم  بقتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر، لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر في عين شمس، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا من عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بغياب شقيقه مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم.

 

وأضاف أنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

Advertisements

 

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة سائقى توك توك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الفيوم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما تم ضبطها بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه.

 

وأضاف المتهمان بقيامهما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفي محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمين. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة المشغولات الذهبية دائرة قسم شرطة المرج سبائك ذهبية قسم شرطة المرج قسم شرطة عين شمس نيابة العامة

مواد متعلقة

حبس متهمين غسلا 10 ملايين جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى بالجيزة والمنيا

حجز ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

حبس صاحب شركة وآخر للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

بسبب الديون، تجديد حبس سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مجوهرات بكرداسة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج لـ9 ديسمبر

تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الصف لـ 15 نوفمبر

حجز سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

الأكثر قراءة

رفض لـ 3 أشياء وموافقة على 3، الاتحاد الأوروبي يقدم مقترحاته بشأن غزة ما بعد الحرب

سلوى عثمان عن آخر وعكة صحية لوالدها قبل وفاته: كان بيصور مسلسل وأصيب بجلطة (فيديو)

محمد صلاح يحرض الزمالك على منتخب مصر بعد أزمة صبحي وفتوح

إمبابي عن استمرار ارتفاع أسعار السجائر: الشرقية للدخان كتبت نهايتها وعيب اللي بتعمله

اعترافات جاسوسة إسرائيلية أُسرت في العراق: عملت على إزكاء خلافات مذهبية ونسقت تظاهرات (فيديو)

عثمان محمد علي قبل رحيله: 3 أشياء يفتقدها الجيل الحالي من الممثلين

لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم (فيديو)

في الرتوش النهائية، واشنطن بوست تكشف تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس

Advertisements

منوعات

المزيد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 13-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية