لبلبة تكشف كواليس تعاونها مع الكبار وسر "الكيمياء" مع عادل إمام وأحمد زكي

دخلت لبلبة عامها الـ 77، إذ يصادف ميلادها اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، وتندرج من أسرة فنية فهي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي، بدأت حياتها الفنية بالعمل في مجال السينما وهيَ في سن الرابعة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، ثم درست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل، وشاركت فى 96 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون وأيضًا الإذاعة، كما كانت متنوعة فتارة تؤدي الاستعراض وتارة تجسد الأدوار الدرامية والجرئية وتارة تجسد الأدوار الكوميدية.

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سر الكيمياء التي جمعتها بـ عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي

وفى تصريحات سابقة لـ “فيتو” قالت لبلبة عن كوالس تعاونها مع الكبر وسر الكيمياء بينها وبين عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي وقالت: أنا دائمًا محظوظة بالعمل مع الكبار، سواء كبار المخرجين كـ يوسف شاهين، عاطف سالم، عاطف الطيب، سمير سيف، ومحمد عبد العزيز الذي يعد أكثر مخرج قدمت معه أجمل الأفلام، حيث كُنت احترمه وأُقدره كثيرًا وكانت تجمعني به كيمياء حقيقية.



وقدمنا سويًا “البعض يذهب للمأذون مرتين”، ومنحني البطولة لأول مرة مع الزعيم عادل إمام في فيلم “خلّي بالك من جيرانك” تلاه الفيلم المُحبب لقلبي “عصابة حمادة وتوتو”، كذلك قدمت مع البديع يوسف شاهين فيلم “الآخر” وعلاقتي بيوسف شاهين لم تكن تجمعني بيه كيمياء وحُب فقط وإنما له الفضل الكبير على، فهذا المخرج هو من جعلني اتعلم كيفية التحضير العميق للدور الذي سأجسده، وعلمني أن اتبع طقوسًا خاصة قبل التصوير، ومنها مثلًا أن أجلس فى قلب ووسط ديكور العمل حتى أتشبع من إحساس المكان.



كذلك تجمعني بالزعيم عادل إمام كيمياء خاصة جدًا جدًا.. وهو ما يظهر جليًا على شاشات السينما الذهبية أو الشاشة الصغيرة، كذلك العملاق الراحل نور شريف الذي جسدت معه واحدًا من أجمل أدواري الذي أعتز بيها للغاية وهو فيلم "ليلة ساخنة" أو كما أُطلق عليه ليلة القدر، فهذا الفيلم جلب لي الكثير وحصلت من خلاله على جوائز عديدة.



وأيضًا علاقتي مع الممثل الجبار "أحمد زكي"، والأفلام التي تشاركنا فيها معًا والتي اعتبرها علامات استثنائية فى مسيرتي الطويلة، وهما فيلمي "ضد الحكومة" و"معالي الوزير".. فأنا أحببت العمل معه وأحبني.