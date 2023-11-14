الكيلو وصل 50 جنيها، أزمة السكر تشغل بال المصريين، والنشطاء: فين الحكومة

سعر كيلو السكر، تصدر كيلو السكر تريند مصر، عبر منصة "أكس"، تويتر سابقًا، وبات المصريون مشغولين بسعر كيلو السكر، بعد ارتفاع سعر الكيلو ليصل في بعض الأماكن إلى 50 جنيها، بحسب تأكيدات النشطاء، مع اختفائه عند بعض التجار مخلفًا أزمة سكر.

ارتفاع سعر كيلو السكر يشغل بال المصريين

ارتفاع سعر كيلو السكر، دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاج بعنون "كيلو السكر"، عبروا من خلاله عن استيائهم لارتفاع سعر كيلو السكر، برغم وجود مصانع السكر وتوافر قصب السكر والبنجر في مصر.

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ارتفاع سعر كيلو السكر، فيتو



وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن الدور الرقابي للحكومة من خلال أجهزتها الرقابية المختلفة، وذلك لمراقبة التجار الذين يعمدون إلى إخفاء السلعة لرفع سعرها، في حين ذكر التجار أن هناك العديد من أصحاب المقاهي والتجار الأخرين يقومون بشراء المعروض من السكر في مبادرة تخفيض الأسعار لبيعها بأسعار أعلى.



علق سناء ونيس على سعر كيلو السكر فقالت: "كيلو السكر داخل على 50 جنيها في بلد بتزرع قصب وبنجر ومابتستوردش أي حاجة تخص إنتاجه! وهو دا العلم وهي دي المعجزة #كيلو_السكر"

رسالة المصريين إلى تجار مصر

ووجه يحيى الشريف رسالة للتجار فقال: "رسالة إلى تجار مصر موعدكم إن شاء الله يوم القيامة مع أبو لهب والنمرود #كيلو_السكر"

أما حمادة حليم فقال: "كيلو السكر وصل 50 جنيها مش هانتكلم على السجاير عشان مش كل الناس بتشربها، بس إحنا بنطلع من أزمة ندخل على طول فى الثانية، فين الرقابة وحمايه المستهلك بجد إحنا زهقنا من الاستغلال والمشجعين عليه"

أزمة السكر وارتفاع سعره، فيتو



ورد قاسم جمال قائلًا: "المصيبة أنا محافظتي هي الأولى عالميا في إنتاج العسل الأسود وفيها مصنع سكر ووفيره بإنتاج القصب البنجر يعني زراعتهم عندنا لا في استيراد ولا دولار كله بالجنيه المصري ليه بقي غالي #كيلو_السكر... #المنيا_الصعيد"

وقال محمد كمال الدشتاوي: " قسما بالله العلي العظيم لسه مشتريه بـ 50 جنيها ومصنع السكر في نفس البلد"

وقال أحمد دونجا: " الواحد عشان يشرب كوباية شاي هيدفع ٦٠ جنيها كيلو السكر ب٥٠ وباكو الشاي ب ١٠ ده كوباية شاي أيه دا..."

وعلق فارس روفير قائلًا: "#كيلو_السكر وزراة التموين بتقول أن هناك 3 أسعار للسكر.. وشهر رمضان سبب الأزمة وهيوصل سعرة 70 جنيها... شوفت الأزمة جات من فين... "

أما هيما السادس عشر فقال: "اللى بنى مصر كان في الأصل حلوانى. وكيلو السكر ب ٥٠ جنيها..."

سر ارتفاع السكر ومصر دولة منتجة له

وقالت أنجاد العميسى: "المفروض أننا دولة منتجة للسكر بنوعيه (قصب سكر/بنجر) والمصانع مملوكة للدولة بالكامل ما السر في رفع الأسعار بهذا الشكل الجنوبي؟! المجمعات الاستهلاكية بتبيع كيلو السكر معاه كيس ملح وجبنه بيضاء ١/٨ك ولكل شخص كيلو واحد فقط ولما السيدة اعترضت قالها إنه عنده كميات من الجبنه..."

طوابير شراء كيلو السكر، فيتو



ورد وائل أنيس قائلًا: "سعر كيلو السكر بـ ٥٠ جنيها وقيس على كدة كل الأسعار بقت خرافية ورئيس الوزراء والوزراء مش متابعين اللى إحنا وصلنا له".



وعلق سالم على فقال: "التموين تعلق على أزمة ارتفاع سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية "هناك التزامات من التجار وشركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ27 جنيهًا وفقًا للسعر الذي تم شراؤه من البورصة المصرية للسلع.. ولا يوجد نقص في مخزون السكر".. كيلو السكر بـ 50 جنيها ليه".

السكر يختفي من الأسواق

وقال رمضان على الحايس: "إحنا هنلاقيها منين ولا منين... اللي بيحصل لنا دا مش طبيعي. إزاي السكر يختفي من الأسواق رغم إننا بننتجها فين الحكومة إزاي كيلو السكر يصل ٤٥ جنيها. ومش موجود. والحكومة بتتفرج. إحنا ماعدناش عايشين ماينفعش كدا... شوفوا حل..."

المصريون يطالبون بتفعليل الدور الرقابي للحكومة، فيتو



ورد التاجر أحمد كمال قائلًا: "إحنا لما بنجيب سكر مبادرة بأسعار مش موجوده خالص وكل الناس بتبيع السكر اليوم بـ 40 و38 و42جنيها، بنجيبه علشان الناس تستفاد من فرق السعر واللي يكون بياخده مش واخده علشان يبيعه تاني أو ياخده للفرن بتاعه أو للقهوة بتاعته الدولة عاملة السكر المدعم ده للاستخدام بصراحة الناس صعبهدة جدًا، يبعتوا حد من أي قهوه علشان ياخد السكر وكذا سوبر ماركت جالي بس عرفت مؤخرا طبعا أنه بياخد السكر ب 27جنيها ويبيعه ب 38جنيها والله المكسب ده هيعود عليك بالخراب، علشان كل اللي بيعمل كده ده بيدل علي الجشع والطمع اللي عنده فأنا لو جبت السكر ده تاني مش هبيعه لأي حد وكل فرد هيكون ليه 5 كيلو بس علشان وياريت أصحاب السوبر ماركت والقهاوي ميجوش ياخدوا من الحاجة المدعمة للناس..."