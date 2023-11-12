الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان لعدة كليات للاطمئنان على سير العملية التعليمية

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،فيتو

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بإجراء جولة تفقدية لكلية الخدمة الاجتماعية وكان في استقباله الدكتور زغلول حسانين عميد الكلية، وتفقد خلال الجولة منشات الكلية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وحث على ضرورة تعليم اللغات لطلاب الكلية ليكون خريجي كلية الخدمة مواكبا لسوق العمل.

جامعة حلوان 

كما أجرى رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لكلية الآداب وكان في استقباله الدكتورة مها حسني عميد الكلية ووكلاء الكلية، وحث على زيادة أقسام اللغات بالكلية لمواكبة سوق العمل.

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مجالات الآداب والعلوم الإنسانية

وخلال زيارته لكلية الآداب، حث الدكتور قنديل على ضرورة تصميم خطة متكاملة لتسويق الجامعة بهدف زيادة عدد الوافدين، وعمل مادة تعريفية عن الجامعة يشرف عليها الكلية، مؤكدًا على أهمية دور الكلية في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية.

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رئيس جامعة حلوان: نلتزم بمزيد من التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي

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توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومعهد اللغات للقوات المسلحة


كما شدد على أهمية إتقان الطالب اللغة لكى يستطيع ايجاد فرص مناسبة في سوق العمل.

كما قام الدكتور السيد قنديل بجولة أيضًا إلى كلية الحقوق، وكان في استقباله الدكتورة أمل لطفي. وحث على عمل برامج باللغات في التخصصات الدقيقة في الحقوق، وضرورة نقل ملف أملاك الجامعة ويكون الإشراف المباشر لكلية الحقوق.
واكد رئيس الجامعة على إننا نتطلع دومًا إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها.

كما تفقد الدكتور قنديل، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكان في استقباله الدكتور أسامة أمام عميد الكلية، للتعرف على آخر ما توصلت إليه الجامعة في مجال التحول الرقمي.

رافق رئيس جامعة حلوان فى الجولة  محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد أمناء الجامعة المساعدين طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.
 

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جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الذكاء الاصطناعي

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