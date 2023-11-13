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أخبار مصر

جامعة حلوان تنظم مهرجانًا رياضيًا ترويجيا لطلابها من ذوي الهمم

جامعة حلوان تنظم
جامعة حلوان تنظم مهرجانًا رياضيًا، فيتو

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا لطلاب ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

 مهرجان رياضي لذوي الهمم

وتضمن اليوم الترويجي العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل.

ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية، وحرص الجامعة على دمج ذوي الهمم من طلابها في مختلف الأنشطة، تعزيزًا لثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.

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جامعة حلوان 

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب الجامعة ذوي الهمم، الذين أبدوا حماسًا كبيرًا في المنافسات الرياضية المختلفة.

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وقد أقيمت الفعالية تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة، ومحمد الطناحي رئيس القسم، وأحمد إبراهيم مسئول النشاط.

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ذوي الهمم مهرجان رياضي لذوي الهمم جامعة حلوان

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