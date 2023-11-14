الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

فوز 214 شخصا بالقرعة العلنية للحج في الفيوم (صور)

اجراء قرعة الحج لهذا
اجراء قرعة الحج لهذا العام،فيتو

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 1445 هجرية الموافق 2024 ميلادية، التى نظمتها مديرية أمن الفيوم، بنادي قارون الرياضي، وفاز خلال القرعة 214 حاج من بين المتقدمين وعددهم 811 مواطنا.

حصص المراكز الادارية

وجاءت حصص الأقسام والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة، موزعة على النحو التالي، 57 لقسمي أول وثان الفيوم، و26 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، و35 فرصة لمركز إطسا، و20 لمركز طامية، و36 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، و20  لمركز أبشواي، و14 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة، بالإضافة إلى اختيار  107 فرصة للاحتياطى، في حالة تخلف أي حاج من الأساسيين بالقرعة.

Advertisements

وعقب إجراء القرعة العلنية، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لعام 1445هجرية، 2024 ميلادية، مطالبًا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء للغالية مصر بأن يحفظها الله قيادةً وشعبًا من كل مكروهٍ وسوء.

حضور القرعة

حضر إجراء القرعة  الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عمرو رضا مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمود عبدالتواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، نائب رئيس قضايا الدولة، والعقيد محمد إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الفيوم، والشيخ محمود حسانين مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ علاء محمود عبدالوهاب مدير عام شئون الإدارات بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وحشد من المتقدمين لحج القرعة وذويهم.

اجراء القرعة

يذكر أن  القرعة  أجريت عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، وبلغ إجمالي  المتقدمين للحج هذا العام  811 مواطنًا ومواطنة على مستوى المحافظة، فاز من بينهم عدد 214 شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة، منهم  6 كبار السن، وعدد 208 "للأقسام والمراكز.

تعليم الفيوم تجدد بروتوكول مشروع صحتهم مستقبلهم مع شركة مياه الشرب

لفتة إنسانية لمحافظ الفيوم خلال اللقاء الأسبوع لخدمة المواطنين

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم حج القرعة اجراء قرعة الحج مديرية أمن الفيوم اخبار الفيوم

مواد متعلقة

تعليم الفيوم تجدد بروتوكول مشروع صحتهم مستقبلهم مع شركة مياه الشرب

لفتة إنسانية لمحافظ الفيوم خلال اللقاء الأسبوع لخدمة المواطنين

حالة الطقس غدا الثلاثاء 14-11-2023 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم: تدشين شركة لإدارة مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية

الأكثر قراءة

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت ومانشيستر بداية من غد الأربعاء

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن فى أسيوط

تكليف رئاسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا لأهالي غزة

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

Advertisements

منوعات

المزيد

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية