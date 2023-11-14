فوز 214 شخصا بالقرعة العلنية للحج في الفيوم (صور)

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 1445 هجرية الموافق 2024 ميلادية، التى نظمتها مديرية أمن الفيوم، بنادي قارون الرياضي، وفاز خلال القرعة 214 حاج من بين المتقدمين وعددهم 811 مواطنا.

حصص المراكز الادارية

وجاءت حصص الأقسام والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة، موزعة على النحو التالي، 57 لقسمي أول وثان الفيوم، و26 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، و35 فرصة لمركز إطسا، و20 لمركز طامية، و36 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، و20 لمركز أبشواي، و14 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة، بالإضافة إلى اختيار 107 فرصة للاحتياطى، في حالة تخلف أي حاج من الأساسيين بالقرعة.

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وعقب إجراء القرعة العلنية، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لعام 1445هجرية، 2024 ميلادية، مطالبًا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء للغالية مصر بأن يحفظها الله قيادةً وشعبًا من كل مكروهٍ وسوء.

حضور القرعة

حضر إجراء القرعة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عمرو رضا مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمود عبدالتواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، نائب رئيس قضايا الدولة، والعقيد محمد إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الفيوم، والشيخ محمود حسانين مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ علاء محمود عبدالوهاب مدير عام شئون الإدارات بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وحشد من المتقدمين لحج القرعة وذويهم.

اجراء القرعة

يذكر أن القرعة أجريت عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، وبلغ إجمالي المتقدمين للحج هذا العام 811 مواطنًا ومواطنة على مستوى المحافظة، فاز من بينهم عدد 214 شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة، منهم 6 كبار السن، وعدد 208 "للأقسام والمراكز.

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