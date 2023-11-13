الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

لفتة إنسانية لمحافظ الفيوم خلال اللقاء الأسبوع لخدمة المواطنين

تسلم الأجهزة الكهربائية
تسلم الأجهزة الكهربائية في لفتة إنسانية، فيتو

لفتة إنسانية من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، إذ استجاب فورا لمطلب إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية، بشأن المساعدة في تأثيث منزلها بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وسلمها غسالة كهربائية وبوتجاز، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وكان محافظ الفيوم قد عقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، وخلال اللقاء طرحت إحدى السيدات من الأسر الأولى بالرعاية مشكلتها، المتعلقة بتوفير عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لتأثيث منزلها، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، بتوفير المساعدات اللازمة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبالفعل تم التنسيق مع المؤسسة الخيرية، التي وفرت غسالة كهربائية وبوتجاز للسيدة، أثناء لقاء محافظ الفيوم مع المواطنين.

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أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير الدعم اللازم، وتيسير سبل الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، لتلك الجمعيات وهذه المؤسسات والمنظمات.

لقاء المواطنين

كما استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه مسئولي التضامن الاجتماعي بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه بتوفير جهاز عروسة لفتاة يتيمة الأب وغير قادرة على مصروفات الزواج، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، وكذا توفير مكواة بخار لإحدى السيدات لديها طفلين من ذوي الاحتياجات، لمساعدتها على نفقات المعيشة.

الخدمات الطبية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بدراسة حالة إحدى الفتيات تعاني من القرنية المخروطية، وإنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لها بمستشفى الرمد، وتيسير إجراءات التدخل الجراحي للحالة بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، إذا استدعى الأمر، وكذا تدبير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لسيدة مسنة، تعاني من السكر والضغط وارتجاع في المريء، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير مشروع يناسب حالتها، كما وجه مسئولي التموين بفحص مشكلة توقف بطاقتها التموينية.

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتيسير إجراءات تعديل قرار العلاج على نفقة الدولة لأحد الشباب، من مستشفى الفيوم العام، إلى إحدى المستشفيات خارج المحافظة، بحيث يكون بها المنظار المطلوب لإجراء عملية تثبيت الكتف، وكذا تيسير إجراءات عملية تسليك شرايين اليد لإحدى السيدات، موجهًا بتوفير مشروع لها ببرنامج "فرصة"، لمساعدتها في تحمل نفقات المعيشة كونها والدة طفل يعاني من عجز حركي.

فرص عمل

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، ووجه رئيس مدينة الفيوم، بتوفير فرصة تمويل من مبادرة "مشروعك" لإحدى السيدات، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

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