الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أصيب شخصان في حادث تصادم دراجتين ناريتين وقع مساء اليوم الاثنين، في منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وتحديدا أمام متحف دبابات أبو عطوة.  

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أخطار بإصابة شخصين في حادث 

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وتحديدا أمام متحف دبابات أبو عطوة مما أسفر عن إصابة شخصين.  

 

جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

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نقل المصابين إلى المستشفى 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.   

 

جانب من الحادث، فيتو

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

جانب من الحادث، فيتو

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربون على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.  

 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

 

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.      
 

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تصادم حادث تصادم بالاسماعيلية متحف الدبابات بابوعطوه الإسعاف فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية الشبكة الوطنية

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