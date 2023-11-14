جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث بالملتقى الإبداعي للطلاب

قال الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الطالبة أمنية خالد طلب، بكلية الخدمة الاجتماعية، حصلت على المركز الثالث خلال مسابقات الملتقى الطلابي الإبداعى الرابع والعشرين، الذي نظمته جامعة صحار، بسلطنة عمان، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية الاقتصادية".

البحث الفائز

وقال الدكتور محمد محمد الربيعي، عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس العربى للتدريب، ممثل جامعة الفيوم بالمجلس، أن جامعة الفيوم، شاركت فى الملتقى ببحثين بعنوان "آليات تعزيز الجامعة العربية للاقتصاد الأخضر نحو رؤية استشرافية" المقدم من الطالبة أمنية خالد طلب، فى محور البحث العلمى للعلوم الإنسانية، تحت إشراف أ.د بسمة عبد اللطيف أمين وفاز البحث بالمركز الثالث ضمن 36 بحثًا على مستوى الدول المشاركة، والبحث الثانى بعنوان "بداية" المقدم من الطالب مصطفى محمد أحمد إسماعيل فى محور الإبداع الفنى.

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دور الملتقيات الطلابية في تنمية المهارات

وأشار ممثل جامعة الفيوم بالمجلس الغربي للتدريب، إلى أن الملتقيات الطلابية تسهم كثيرًا في صقل شخصية الطلبة بما تحمله من برامج هادفة ومفيدة تبرز المواهب والتميز والإبداع في الأنشطة والبحوث والابتكار، كما أنها مجال خصب لتعرف الطالب على الثقافات المختلفة والميادين العلمية الواسعة سواء في تخصصه أو ميوله الثقافي.

يذكر ان وفد جامعة الفيوم، ضم الدكتورة بسمة عبد اللطيف والدكتورة حنان طنطاوي، من كلية الخدمة الاجتماعية، والطالبة أمنية خالد طلب، من كلية الخدمة الاجتماعية، والطالب مصطفى محمد أحمد إسماعيل، من كلية التربية النوعية.

وتتضمن المسابقة هذا العام 36 بحثًا، وشارك 100 فرد، من 17 جامعة و6 مراكز ومعاهد من 8 دول عربية وهي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 16محكمًا للمشاريع الطلابية، وهم من هيئات التدريس بمختلف الجامعات العربية، وشملت الأبحاث والمشاريع الطلابية لهذا الملتقى أربعة مجالات، البحث العلمي للعلوم التطبيقية، والبحث العلمي للعلوم الإنسانية، والإبداع الفني والأدبي، والتوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات.

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