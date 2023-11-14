إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، مازالت إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين محل بحث العديد من أصحاب البطاقات التموينية لمعرفة الشروط والمستندات المطلوبة وموعد الإضافة.

إضافة المواليد الجدد للفئات الأولى بالرعاية

وأكدت وزارة التموين فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية الأكثر احتياجا إلى الدعم.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

وأوضحت وزارة التموين أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد هم أصحاب تكافل وكرامة، والحاصلون على معاش تضامن اجتماعي، ومعاش أقل من 2500 جنيه، والحاصلون على الحد الأدنى للأجور (3000 جنيه).

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شروط إضافة المواليد الجدد

وأشارت وزارة التموين إلى أن الأبناء الذين سيتم إضافتهم هم الذين لا تقل أعمارهم عن 4 سنوات، وهم مواليد عام 2018 فأقل.

وأكدت ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة 4 أفراد فقط، فمثلًا: "لو كان عدد أفراد البطاقة 3 أفراد، يتم إضافة طفل واحد فقط، ولو عددها 4 أفراد لا يتم إضافة أي فرد أخر حتى وإن كان يستحق".

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، الخاصة بإضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا لهم.ويتضمن الطلب:

اسم صاحب البطاقة

الرقم القومي

رقم البطاقة التموينية

عدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم

أرقامهم القومية"، بحيث ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد.

وأكدت وزارة التموين قيام المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين ومرفقة بها كشوف معتمدة cd.

وأشارت إلى قيام المكتب التمويني بإرسال هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيًا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات.

وتتحمل موازنة الدولة دعم 23 مليون بطاقة تموين، ودعم الخبز يصل إلى 72 مليون جنيه، وعدد المستفيدين من دعم السلع الغذائية يصل إلى 64 مليونا.

صرف السلع التموينية المدعمة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، ويتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

المخزون الاستراتيجي من السلع

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، لافتًا إلى أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية.