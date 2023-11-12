الأحد 12 نوفمبر 2023
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سياسة

مدير حملة عبد السند يمامة: برنامجنا الانتخابي قوي ويركز على الاقتصاد

عصام الصباحي، فيتو
عصام الصباحي، فيتو

قال عصام الصباحى مدير حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة أن الحزب يخوض الإنتخابات الرئاسية من أجل الفوز النجاح فيها.

وأضاف عصام الصباحى ل"فيتو": “برنامجنا الانتخابي قوي ويركز على الاقتصاد ويشغل المواطنين”.

حزب الوفد، وقال عصام الصباحى مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة إنه تم توزيع الجمهورية على 8 مناطق كالتالي: (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، منطقة الشرقية، منطقة القناة، منطقة الدلتا، منطقة القاهرة الكبرى، منطقة غرب الدلتا، منطقة الإسكندرية).

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الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وأضاف الصباحى: أن لكل منطقة فى الحملة الانتخابية  منسق وأيضا لكل محافظة لجنة مشكلة من مسؤل دعاية ومسؤل متابعة ومسؤل شؤون قانونية ومسؤل للمرأة ومسؤل للشباب.

وفى وقت سابق استعرض الدكتور عبد السند يمامة، برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

انتخابات رئاسة الجمهورية 
 

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أية انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسى ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب.
لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التى اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.

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