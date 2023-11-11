عبد السند يمامة: إسرائيل رافضة للسلام

الهجوم البرى على غزة، قال المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن إسرائيل هى التى ترفض السلام، وأرى أن ما حدث فى 7 أكتوبر الماضى رد فعل من المقاومة الفلسطينية على ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات غير مسبوقة.

وأضاف يمامة فى تصريح خاص لـ"فيتو": أن الأحداث فى قطاع غزة الفلسطينية فصل جديد وخطير فى صراع الكيان الصهيوني مع الشعب الفلسطيني بوجه عام.

وأشار يمامة إلى أن الدولة الإسرائيلية قامت واعترفنا بها، لكنها للأسف الشديد ليست مكتفية بحدودها حتى الآن، وتريد التهام المزيد من الأراضي على حساب الشعب الفلسطينى فى غزة، الذى له حق كامل فى الحياة الطبيعية مثل أى شعب فى العالم، وحقه أيضًا في الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وأن تكون له دولته وفقًا لاتفاقية أوسلو.

العدوان الإسرائيلي على غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي استمر أكثر من شهر ضد "حماس" استغرق وقتا أطول مما كان يأمل.

240 أسيرا إسرائيليا لدى حماس

غزة، وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "آمل تحقيق ذلك بسرعة لكننا نواجه ظروفا على الأرض وسلامة قواتنا والرهائن لدى حماس".

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وسبق لنتنياهو، أن رفض أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والذين تقول إسرائيل إن عددهم نحو 240 شخصا.

قتلى ومصابو جيش الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحية أخرى، كشفت تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقالت التقرير العبري: "أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة

وأضافت أن "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

أطلقت عناصر المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد تم اعتراض عدد من الصواريخ في سماء تل أبيب.

حصار الدبابات الإسرائيلية للمستشفيات في قطاع غزة



وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وصلت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة إلى وسط القطاع وشرعت في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.